Semiran Abdurefi: „După cum știți, la nivelul municipiului Mangalia s-a demarat o inițiativă cetățenească pentru salvarea Pădurii Comorova. Am strâns peste 2.000 de semnături. Am depus proiectul, dar nu am mai primit niciun răspuns de la Primăria Mangalia. Ei nu au vrut să supună la vot acest proiect. Am primit un răspuns de la Consiliul Local, pe motiv că Pădurea Comorova este în domeniu privat. În acest sens, am acționat în instanță. După luni de zile, am primit decizia instanței prin care ni se spune că tribunalul a decis că nu există niciun dubiu, că Pădurea se află deja în domeniu public și proiectul nu își mai are obiectul. Vom formula recurs fiindcă avem răspunsuri prin care OCPI ne declară că există o suprafață de pădure în domeniul privat. Avem răspunsul primarului către prefectul județului Constanța prin care se spune că 201,6 hectare se află în domeniul privat. Vom depune recurs".



Petre Enciu: „Vreau să îi anunț pe toți că în data de 5 august, supervizorul proiectului Spitalului de Pediatrie a emis ordinul de începere a execuției. Firma care se ocupă are liber să înceapă aceste lucrări. Să își organizeze șantierul. Progresul este unul excelent. Suntem mult în fața altor proiecte similare din țară. La momentul respectiv, când s-a lansat apelul de proiecte, 25 de spitale din țară au primit această finanțare. Noi raportăm în fiecare lună finanțatorului acest progres. Pe această cale, facem apel către ministrul Sănătății să revizuiască acea listă a rușinii în care ne-a inclus acum un an. Iată că demonstrăm că suntem în grafic și nu considerăm pertinentă acea evaluare pe care a făcut-o la momentul respectiv. Ar fi catastrofal din partea finanțatorului să se împrumute la Banca Europeană de Investiții pentru a finanța Spitalul de Pediatrie din Constanța, iar pentru alte proiecte din țară să atragă fonduri din PNRR. Ministerul Sănătății a decis să nu realizeze o evaluare pertinentă. A fost o decizie politică. Aș vrea să îi asigur pe toți că acest spital va fi finanțat și va fi finalizat în termenul pe care ni l-am asumat. Vom avea situație de lucrări pe care le vom înainta Ministerului Sănătății spre rambursare. Și atunci aș vrea să văd de unde scoate ministrul Sănătății banii. Avem un contract de finanțare cu ministerul Sănătății. Ei nu pot rezilia acest contract. Mergem cu motoarele turate la maxim".



Semiran Abdurefi: „Imediat după ce am intrat în CJC, acum doi ani, am mers cu proiectul trenului metropolitan pe care USR și l-a asumat. Am promis că voi face acest proiect și când s-au deschis liniile de finanțare am mers cu proiectul la președintele CJC. Au început discuțiile cu conducerea CFR infrastructura Constanța, cu ministrul Transporturilor. Ni s-a dat undă verde. A început proiectul propriu zis. Petre Enciu are în subordine direcția de proiecte europene. S-a alocat suma necesară pentru începerea proiectului. Avem o firmă care a luat acest proiect în execuție și în 6 luni vom avea un proiect în execuție pentru trenul metropolitan.



Anul trecut, în momentul în care s a întâmplat acel accident cumplit la 2 Mai, am luat legătura cu primarul de la Limanu pentru a-l întreba dacă are nevoie de ajutor pentru a face un trotuar acolo. Anul acesta am revenit cu acest proiect. Împreună cu colegul de la PSD, Ionel Dia, am început discuțiile și am găsit sursa de finanțare. Sper ca la finalul lunii să supunem la vot acest proiect de execuție a trotuarului, iluminat public, spațiu verde. Sperăm ca astfel de accidente să nu se mai întâmple. Acest trotuar trebuia să fie construit de foarte mult timp. În momentul în care noi am depus un proiect de asociere care a fost anulat de către prefect, am bugetat acest proiect. CJC a propus un milion cinci sute de mii de lei, bani destinați pentru primăriile din județ, pentru a finanța obiective de investiții de interes local. De acolo vin banii", a mai spus Semiran Abdurefi







Petre Enciu: „Este cel mai important proiect pe care îl avem în județ în momentul de față. Vom relua acest proiect în ședința din luna august și sper ca toată lumea să accepte. Vom ajuta Primăria Limanu cu suma de un milion și jumătate și vrem să dăm drumul la treabă.







Vorbim și despre traseul de cicloturism EuroVelo6. Acest obiectiv vizează construirea de piste de biciclete pentru turiștii pasionați de așa ceva. Pista va intra în Constanța pe la Ostrov, va urma malul drept al Dunării până la Hârșova, după care va traversa prin Cheile Dobrogei, va ajunge la Mihai Viteazu, apoi în municipiul Constanța și mai departe la bisericuțele de cretă de la Murfatlar. Ne dorim să găsim un proiectant care să ne asigure Studiul de Fezabilitate. Suntem în faza de analiză a ofertelor. Ne aflăm la evaluarea tehnică. Au fost analizate câteva oferte din cele 6. Eu sunt optimist că într-o lună-două, vom avea un proiectant. Este mult de muncă. Avem nevoie de foarte multe exproprieri", a explicat Petre Enciu.



Care a mai adăugat: „Poate ați auzit că proiectul de extindere de la Delfinariu va merge mai departe. Am găsit o companie. Am făcut o vizită la șantier. Constructorul s-a mobilizat. M-am asigurat că nu sunt probleme și că nu se apucă să modifice acest proiect tehnic. M-am asigurat că are toate elementele pentru a începe săpătura și evacuarea apelor subterane. În două săptămâni vom putea discuta despre prima săpătură.







Șantierul la Cetatea Carsium este în faza complexă de restaurare. E vorba de turnul comandantului, zidul portului și zidul de vest. Nu va dura mai mult de o lună. Sunt optimist că undeva, la începutul lunii octombrie, vom putea anunța finalizarea acelui proiect".







Semiran Abdurefi: „Primesc foarte multe de la cetățeni de peste tot. Mi-au venit sesizări de la cetățenii din Tuzla și de la Costinești care mi-au cerut ajutorul exasperați de lucrările de înnisipare din Costinești. Mai exact camioane cu piatră intră în Tuzla pe drumuri care au restricție la utilajele de mare tonaj. Apoi tranzitează Limanu pe drumuri de pământ. Se ridică praful, oamenilor le pleacă turiștii. Refuză să se mai cazeze din cauza noxelor și a zgomotului. Am făcut sesizări către Garda de Mediu. Aceasta a amendat firma. Totuși nu se opresc lucrările. Am cerut ajutorul disciplinei de stat în construcții pentru remedierea situației".







În câteva momente USR Constanța va susține o conferinta de presa la sediul de pe Bulevardul Mamaia nr.13. La conferința participa vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Petre Enciu și consilierul județean din Constanța, Semiran Abdurefi. Subiectele principale vor fi Pădurea Comorova, calea de acces pietonala din Limanu și alte câteva proiecte de interes pentru cetateni ale CJC.