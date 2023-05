USR Constanţa, semnal de alarmă! „Vor să facă parc în locul Pădurii Comorova”

Joi, la sediul USR Constanţa, a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe teme actuale de interes pentru oraşul dar şi judeţul nostru. La eveniment au participat deputatul USR, Stelian Ion, senatorul USR Remus Negoi şi preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi.Stelian Ion a vorbit despre haosul din oraş, despre problemele din trafic şi despre şantierele existente şi aruncă vina pe primarul Vergil Chiţac, căruia i-a cerut din nou demisia public.„Pentru că a aruncat Constanța în haos, Vergil Chițac trebuie să își dea demisia. Mulți oameni au fost mințiți, induși în eroare. Unii l-au votat și au crezut în mod naiv că va face treabă. Înghițim tone de praf în fiecare zi, petrecem ore în șir în trafic și avem grămezi de moloz. Cineva trebuie să răspundă. Și acesta este Vergil Chițac. Am iniţiat o petiție online care să le ofere constănțenilor posibilitatea de a se răcori. Chițac are impresia că nu sunt mulți contestatari. Este timpul constănțenilor care stau mult în trafic şi au mulți nervi, tensiune pentru că nici pietonii nu au pe unde să meargă”, a declarat Stelian Ion.Semiran Abdurefi se zbate de foartă multă vreme să treacă Pădurea Comorova din proprietatea Primăriei Mangalia în domeniul public privat. Motivul este faptul că în Pădurea Comorova s-au tăiat mulţi copaci iar în câţiva ani aceasta ar putea dispărea.Drept urmare, Semiran Abdurefi împreună cu colegii săi din USR Mangalia dar şi USR Constanţa au cutreierat străzile din oraş şi au strâns semnăturile necesare pentru a pune proiectul pe masa primarului Cristian Radu.„După cum știți, acum mai bine de un an, am demarat inițiativa de trecere a Pădurii Comorova în proprietatea publică. În septembrie am depus toate cele 2.046 de semnături și apoi am sperat să o punem pe masa primarului. Am făcut multe sesizări și mi s-a răspuns că inițiativa nu are obiect, deoarece Pădurea Comorova este salvată și acolo se va face un parc. Noi am întrebat despre mere, ei au răspuns despre pere. În acest timp, Remus Negoi a depus un proiect prin care inițiativele cetățenești să fie dezbătute în maxim 40 de zile de la depunerea lor. Mai vorbim și despre construcțiile ilegale de pe taluz și despre salariul managerului Spitalului Mangalia, care este plătit din bani publici și care are cel mai mare salariu din țară”, a declarat Semiran Abdurefi.Întrebat în legătură cu afirmațiile primarului Clujului, Emil Boc, referitoare la USR, Remus Negoi a afirmat scurt şi la obiect: „Domnul Boc vorbește aiureli. Sau mă gândesc că sunt declarații politice. Nu poate să spună că noi suntem un partid «Ghiocel». Termenii ăștia să îi folosească pe la berăriile pe unde merge el. Și ca să închei cu încă un lucru, eu îmi aduc aminte că Boc a fost ghiocel în fața șefului său, Traian Băsescu”, a mai spus Negoi.