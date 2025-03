Vești bune pentru copiii din Movilița. Primarul din Topraisar a anunțat că școala lor va fi gata în toamnă

Administrația locală din comuna Topraisar are în continuare mai multe proiecte care se află în plină dezvoltare, unele dintre acestea ajungând aproape de finalizare.Primarul Stelian Gheorghe analizează zilnic stadiul proiectelor şi caută cele mai bune soluţii pentru a le finaliza şi pentru a putea să înceapă altele cât mai curând.Acesta a declarat pentru „Cuget Liber” că nu poate începe alte proiecte până nu le finalizează pe cele care sunt deja în lucru, pentru că s-ar aglomera şi asta ar însemna să se lungească cu termenii de finalizare.„Avem mai multe proiecte în implementare. Lucrările de la şcoala cu clasele I-IV din satul Moviliţa au avansat extrem de mult de când ne-am auzit ultima dată. Este un proiect dezvoltat prin PNRR. Va fi o clădire nouă, construită de la zero, nu are legătură cu clădirea veche. S-a lucrat intens la construirea pardoselii, la pompele de căldură care sunt foarte importante. În toamnă, copiii se vor putea muta într-o clădire nouă şi modernă unde să îşi desfăşoare activitatea. De asemenea vorbim şi despre liceul din Topraisar. Practic, totul este gata acolo. Este funcţional şi elevii se vor muta cât de curând în locaţie. Cam astea sunt cele două proiecte pe care le-am dezvoltat pentru învăţământ”, a declarat Stelian Gheorghe.Primarul ne-a povestit că mai are şi alte proiecte importante în implementare, de care se ocupă în mod expres.„Vă mai spun de două proiecte în care eu am foarte mare încredere. Vorbesc în primul rând de dezvoltarea sistemului de canalizare din comună. Este foarte important să finalizăm acest proiect, deoarece atunci când plouă străzile se cam inundă. Dacă vom încheia acest proiect, ne vom considera şi noi dezvoltaţi până la capăt. Şi veţi vedea că vom rezolva într-un timp relativ scurt. Contractul este deja semnat şi suntem în faza de licitaţie. Totodată, vreau să vă spun despre un proiect prin care vrem să instalăm trei staţii electrice pentru încărcarea maşinilor. Va fi un lucru foarte bun pentru că deja mulţi dintre locuitorii noştri şi-au cumpărat maşini electrice. Una dintre staţii va avea o putere de încărcare mai mare, iar celelalte două vor fi mai puţin puternice, dar vor fi extrem de folositoare. Contractul este semnat şi se află deja în faza de execuţie”, a mai spus primarul.Stelian Gheorghe a amintit şi de două proiecte despre care ne-a vorbit şi în trecut şi care avansează în continuare.„Avem contractul pentru 4,7 kilometri de asfaltare. De când ne-am auzit ultima dată, lucrările au avansat. Acum suntem la nivelul implementării rigolelor şi al podeţelor. Uşor, uşor vom termina şi acest proiect. Apoi mai vrem să construim acea centrală fotovoltaică. Am văzut deja panourile, trebuie montate. La stadion şi la parc nu avem ce să mai lucrăm. Ele se află într-un stadiu foarte bun. La noi problema este că nu putem să finanţăm clubul sportiv din fonduri proprii, dar am finanţat cât am putut construirea bazelor sportive”, a mai spus Stelian Gheorghe.