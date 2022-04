VIDEO. Preşedintele PNL, Florin Cîțu, despre demisie: "Sunt liberal și voi rămâne liberal întotdeauna"

„Sunt dezamăgit de această situație, greu mi-o explic. Voi respecta statutul PNL. Nu a fost convocată ședința nici de mine, nici de secretarul general. Mâine la ora 12.00 este convocată o ședință statutară”, a declarat Florin Cîțu.



„Eu am tot discutat cu președinții de filială din țară. Am avut discuții și aseară cu prim-vicepreședinții. Mi s-a reproșat că nu am luat măsuri care, din punctul meu de vedere, pun în dificultate economia”, a mai spus președintele PNL.



Întrebat dacă va demisiona din PNL dacă nu va mai fi președinte, Florin Cîțu a spus: „Sunt liberal și voi rămâne liberal întotdeauna. Voi apăra principiile liberale cât timp sunt în politică”.