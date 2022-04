19 ani de asistenţă medicală premium, la Medical On Group Constanţa

În prezent, compania numără 120 de filiale în întreaga lume, 14 clinici în România şi numai experiență medicală de excelenţă, asigurată de medici de prestigiu. La malul mării, Medical On Group Constanța este prezent în patru sectoare medicale Urologie - Clinica On, Proctologie - Clinica Proctoline, Flebologie - Clinica Varicoline, Dermatologie - Clinica Psoremiss. În plus, pentru cei care au nevoie, sunt oferite şi alt gen de servicii medicale: ecografie, colonoscopie totală, endoscopie etc.



„Suntem onoraţi să avem alături unii dintre cei mai buni medici constănțeni şi să putem contribui la susţinerea performanţei medicale. Pe parcursul celor 19 ani de activitate în Constanța, Medical On Group a evoluat în funcție de nevoile pacienților, răspunzând acestora prin soluții și tratamente corespunzătoare. Peste 50.000 de pacienți, cu diverse afecțiuni, au fost trataţi de specialiştii Medical On Group Constanța și Tulcea în cei 19 ani de activitate, în clinicile dotate cu aparatură medicală ultramodernă. De-a lungul timpului, am abordat o strategie pentru o dezvoltare sustenabilă, care să permită în continuare oferirea celor mai bune tratamente, vorbim despre tratamente personalizate, de investiția în aparatura medicală necesară pentru a dezvolta o clinică de renume sau de colaborarea cu medici de top, care fac parte din marea echipă Medical On Group”, a declarat managerul zonal al companiei, Aura Manole. Acum, sărbătoresc 19 de ani de muncă, de provocări, de eşecuri, iar problemele care au apărut le-au depăşit întotdeauna şi au venit cu servicii de calitate. „La Tulcea am deschis un pilot al clinicii din Constanţa, deoarece aveam o adresabilitate crescută şi am preferat să amenajăm un spaţiu, să ducem o echipă medicală acolo şi iată-ne, după 11 ani de activitate, putem să spunem că suntem mulţumiţi de ceea ce am realizat”, a subliniat managerul.





„Suntem mândri să fim în Constanţa şi ne place foarte mult oraşul. Secretul nostru de succes este transparenţa în relaţia cu pacienţii, cărora le-am oferit mereu cele mai bune tratamente şi cei mai buni medici. Până la sfârşitul anului avem în plan să deschidem încă cinci clinici”, a precizat directorul general Medical On Group, Mose Rachmuth.





La rândul său, dr. Iusuf Timurlenc, fondatorul clinicii Proctoline, care, anul acesta, s-a retras din activitate, ieşind la pensie, a adăugat următoarele: „Efortul a trebuit să fie mai mare, dar rezultatele obţinute întotdeauna îţi fac oboseala uşor de remediat”. Pentru programări puteți suna la numărul de telefon 0241-54.84.63 sau 0726.67.67.50.





Luna aceasta, compania Medical On Group aniversează 19 ani de când este parte a sistemului medical constănțean, 19 ani de când specialiştii sunt alături de pacienţi în fiecare zi şi le oferă cele mai bune sfaturi şi tratamente. Medical On Group Constanța - Tulcea și-a propus să fie, în continuare, un adevărat promotor şi, desigur, un lider al serviciilor medicale practicate cu un grad mare de profesionalism.