Antibioticele pe timpul alăptării se iau numai la recomandarea medicului

Este un lucru bine ştiut: alăptarea are numeroase avantaje atât pentru sugar, cât și pentru mamă, fiind un factor important de protecție împotriva infecțiilor, a problemelor intestinale etc. Tocmai de aceea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă la sân în primele şase luni de viață și ca supliment până la vârsta de doi ani. Totuşi, mamele ce alăptează se mai îmbolnăvesc, unele afecțiuni necesitând tratament antibiotic, moment în care apar unele îngrijorări legate de siguranța medicamentului, dacă acesta trece în laptele matern, dacă are vreun efect asupra stării de sănătate a copilului, care sunt antibioticele interzise și dacă există alternative mai sigure.Potrivit specialiştilor, antibioticele ajung în plasma mamei şi pot chiar trece în laptele matern prin difuzie sau secreție.De cele mai multe ori, concentrația antibioticului în laptele matern este prea mică pentru a avea efecte asupra sugarului, însă, dacă acestea apar pot să constea din: diaree, dureri abdominale și agitație, infecție fungică. Astfel, cei mici pot prezenta, pe lângă diaree, erupții cutanate albicioase în zona scutecului și depozite albe la nivelul limbii. În perioada administrării medicamentului se urmărește copilul pentru orice modificări ale obiceiurilor alimentare, ale somnului, pentru agitație sau erupții cutanate. Dacă observați vreo modificare relevantă în comportamentul lui trebuie luată legătura cu medicul.