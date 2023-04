Antibiotic natural pentru a vă apăra organismul de boli

Medicii le recomandă deseori pacienţilor antibiotice, acestea fiind un tip de medicamente care au capacitatea de a distruge multe dintre microorganismele care îmbolnăvesc corpul. Mai mult decât atât, odată cu trecerea timpului, s-a descoperit că aportul de antibiotice are multe efecte negative asupra organismului, întrucât poate declanșa alergii și dificultăți intestinale. În plus, mulți dintre agenții patogeni au dezvoltat deja o anumită rezistență la compușii chimici, motiv pentru care sunt necesare formule din ce în ce mai agresive. Ceea ce unii oameni nu știu este că există și antibiotice naturale care, provenind din lumea plantelor, sunt capabile să ofere efecte similare fără a provoca reacții nedorite. Potrivit specialiştilor, printre acestea se află şi antibioticul obţinut din usturoi și oțet din cidru de mere, care servește drept remediu pentru diferite boli. Spre deosebire de substanțele sintetice, această alternativă nu produce sensibilitate gastrică, respectă pH-ul florei intestinale şi nu provoacă acumularea de substanțe chimice. Studiile arată că usturoiul conține 20 de componente cu proprietăți antivirale și 40 cu calități bactericide care servesc la prevenirea și combaterea diferitelor infecții care afectează sănătatea.La rândul său, oțetul de mere a fost folosit timp de secole ca soluție împotriva nivelurilor ridicate de aciditate din sânge și infecțiilor. Având în vedere combinația sa de ingrediente esențiale și substanțe nutritive, acest antibiotic natural oferă multiple beneficii pentru sănătatea generală a corpului. Cele mai importante sunt: reducerea tensiunii arteriale crescute și ameliorarea tulburărilor circulatorii, controlul nivelului ridicat de colesterol, prevenirea și tratamentul răcelii și gripei și ameliorarea durerii în gât etc. Aveţi nevoie de zece căței de usturoi, o cană de oțet de mere, o cană de miere bio. Curățați cățeii de usturoi, tăiați-i felii mici sau zdrobiți-i, după care puneți-i într-un borcan de sticlă și turnați oțetul de mere și mierea deasupra. Amestecați toate ingredientele, acoperiți borcanul și agitați timp de 90 de secunde. Puteți păstra remediul în frigider sau la temperatura camerei. Ca măsură preventivă, puteți lua o lingură zilnic, de preferință pe stomacul gol.