Varza furajeră poate preveni sau ameliora efectele artritei

În caz că nu știați, varza furajeră oferă beneficii multiple pentru sănătate. De exemplu, o singură cană de varză furajeră conține suficientă vitamina K pentru a satisface 68% din necesarul zilnic de acest nutrient, susțin specialiștii. În plus, aceeași cantitate poate satisface necesarul zilnic de vitamina A, în proporție de 206% și pe cel de vitamina C, în proporție de 134%. Totodată, cercetătorii au demonstrat faptul că varza furajeră are un efect antioxidant. În același timp, leguma conține mai mult calciu decât laptele și mai mult fier decât carnea de vită. Datorită proprietăților sale antiinflamatoare excelente, aceasta poate preveni sau ameliora efectele artritei, precum și cele ale anumitor probleme cardiace și boli autoimune, cum ar fi lupusul sau artrita reumatoidă. Un remediu util pentru aceste afecțiuni este obținut din 250 grame de spanac proaspăt, 250 grame de varză furajeră, un praz, doi cartofi mari, o mână de busuioc, 500 ml de supă de legume și ulei de măsline, plus sare și piper (după gust).