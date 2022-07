Cel mai așteptat eveniment de motorsport al anului are loc în acest weekend la Constanța

Zece piloți din Campionatul Național de Drift vor participa sâmbătă și duminică la RoDrift Games By the Sea Constanța, un eveniment organizat de Direcția Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și A.C.S. Romanian Drift Community.Evenimentul se va desfășura pe 23 și 24 iulie, în intervalul orar 17:00 - 22:00, în zona plajei Modern din Constanța, acolo unde piloții vor face demonstrații spectaculoase, cu numeroase tandemuri, dar se vor dedica în special educației rutiere a tinerilor șoferi și pe siguranță în trafic, pornind de la sondajele alarmante care ne poziționează pe primele locuri în Europa în ceea ce privește numărul mare de accidente rutiere datorate teribilismului și condusului agresiv.Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru spectatorii de toate vârstele prezenți la eveniment în ambele zile, aceștia putând concura pe circuitul special amenajat cu drift trike, la final fiind premiați de către piloții RoDrift. Peste 200 dintre fani vor avea ocazia de a trăi experiența Rodrift. Piloții vor urma trasee deja stabilite pe circuit, unde vor avea misiuni de îndeplinit cum ar fi atingerea unei bile suspendate, parcare laterală în drift, derapaje controlate între două puncte fixe sau ocolirea unor obstacole în timpul derapajului controlat.Claudiu Adam, Natalia Iocsak, Gabor Imre, Sorin Ene, Gabriel Imre, Alice Ene, Eduard Niță, Răzvan Stan, Ștefan Zaharie și Radu Moise, toți piloți cu experiență în Campionatul Național de Drift, organizat sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, vor fi prezenți alături de mașinile lor de concurs pentru a le arăta celor prezenți că adrenalina o vor găsi mereu pe circuit, nu pe șoșele!RoDrift Games by the Sea - Sportivitate și Siguranță în Trafic este un proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța. Accesul publicului la eveniment va fi gratuit pe toată desfășurarea acestuia.Valoarea Totală a Proiectului este de 474.175,00 lei.