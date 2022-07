Demonstrații spectaculoase de drift, la Constanța, în perioada 23-24 iulie

În acest weekend, Direcția de Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, împreună cu A.C.S. Romanian Drift Community, vă invită la un eveniment dedicat sportivității și siguranței în trafic. Șase dintre piloții reprezentativi ai noii generații din Campionatul Național de Drift vor participa pe 23 și 24 iulie, la Constanța, la o ediție specială a RoDrift Games By the Sea, proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța, urmând să se întreacă în cele mai spectaculoase derapaje controlate.Claudiu Adam (19 ani), Natalia Iocsak (19 ani), Gabi Imre jr (15 ani), Alice Ene (15 ani), Eduard Niță (20 ani) și Ștefan Zaharie (21 ani) vor fi printre cei 10 piloți care vor face demonstrații spectaculoase de drift în zona plajei Modern din Constanța, aceștia urmând să ofere și șansa pentru aproximativ 200 de persoane din public să trăiască experiența driftului dintr-o mașină de concurs. Acestea au între 300 și 800 de cai putere, iar fanii vor afla toate secretele acestui sport, dar vor primi și lecții valoroase despre sportivitate dar mai ales despre siguranța in trafic.Publicul va avea parte de un spectacol inedit; piloții vor urma trasee stabilite pe circuit, in care vor avea misiuni de îndeplinit cum ar fi atingerea unei bile suspendate, parcare laterală în drift, derapaje controlate între două puncte fixe sau ocolirea unor obstacole în timpul derapajului controlat. Atât sâmbătă, cât și duminică, între orele 17:00 și 22:00, piloții vor fi prezenți pentru demonstrații spectaculoase.La finalul fiecărei zile, piloții vor reveni în padoc, acolo unde vor avea o sesiune de Întrebări și Răspunsuri, cu publicul prezent. De asemenea, va fi organizat și un concurs între spectatori cu “drift trike”, iar cei mai buni vor fi răsplătiți cu premii și medalii.