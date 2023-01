Vaccinarea salvează vieţi. Imunizaţi-vă copiii împotriva bolilor!

La ora actuală, vaccinurile reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenire a numeroase boli. De-a lungul timpului, ele au facilitat controlul epidemiilor și eradicarea unor afecțiuni grave cu risc ridicat de mortalitate în întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează faptul că vaccinurile salvează viețile a numeroase persoane, în fiecare an.În prezent, ele acoperă un spectru larg de boli transmisibile de origine virală sau bacteriană. În mod similar, ele previn dezvoltarea unor complicații grave, cum ar fi cancerul de col uterin la femei. De exemplu, vaccinarea poate preveni apariția poliomielitei, o boală virală acută cauzată de poliovirusurile de tip 1, 2 și 3. Potrivit dr. Luminița Roșu, aceasta poate provoca meningită, paralizie și chiar moarte prin sufocare. Tetanosul, în schimb, este o afecțiune acută cauzată de toxinele produse de bacteria Clostridium tetani, care provoacă rigiditate dureroasă a mușchilor corpului și feței și poate duce rapid la moarte. „La rândul lor, difteria este o boală infecțioasă cauzată de unele tulpini toxice ale unei bacterii, iar gripa este o boală virală frecventă, cauzată de virusurile gripale A și B. Hepatita A este o afecțiune virală cauzată de virusul hepatitei A (HAV), frecvent la copii, în timp ce hepatita B este o boală infecțioasă cauzată de virusul hepatitei B. De asemenea, rubeola este o boală frecventă la copii și este cauzată de un alt virus agresiv, iar rujeola este o boală virală extrem de contagioasă, cauzată de virusul rujeolei (morbillivirus), care produce febră, tuse, conjunctivită, mucus și pete mici pe tot corpul”, a precizat medicul.În ceea ce priveşte varicela, aceasta este o erupție cutanată ce apare la copii, fiind cauzată de virusul varicelo-zosterian, iar oreionul este o boală virală frecventă la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani. De asemenea, infecția cu Haemophilus influenzae tip b este un agent patogen capabil să producă pneumonie, meningită, epiglotită, celulită și infecții articulare. Din păcate, are o mortalitate ridicată la copiii sub cinci ani nevaccinați. Partea bună este că toate aceste boli pot fi eradicate cu ajutorul vaccinării. Pe lista bolilor pentru care există vaccin, în ziua de azi se află tusea convulsivă, o infecție respiratorie cauzată de bacteria Bordetella pertussis. Nu în ultimul rând, boala pneumococică are o prevalență ridicată la nivel mondial. Acest agent patogen este capabil să producă otită, sinuzită, pneumonie, meningită și chiar sepsis și bacteriemie. Prin urmare, copiii mici sunt cei mai expuși. La fel se întâmplă şi cu infecția cu rotavirus, care are o incidență mare. Aceasta este cauza diareii apoase și a vărsăturilor la copiii mici. În plus, acest virus este capabil să provoace deshidratare severă și este responsabil de un număr mare de spitalizări.