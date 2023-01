Măsurarea circumferinței abdominale previne, uneori, apariția unor boli grave

Multe persoane nu dau atenție măsurării circumferinței abdominale, dar aceasta este relevantă pentru a determina dacă o persoană este sau nu obeză. În plus, este un factor cheie în stabilirea riscului cardiovascular și riscului deteriorării circulației sanguine. Specialiștii susțin că circumferința abdominală contează dincolo de estetică, deoarece grăsimea acumulată în această zonă a corpului este un factor de risc cardiovascular. Tot ce trebuie să faceți pentru a vă determina propria circumferință este să vă măsurați în jurul taliei, la nivelul buricului. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a stabilit faptul că valoarea acestei măsurători nu trebuie să depășească 90 cm la femei și 102 cm la bărbați. Medicii afirmă că alerta de risc cardiovascular se activează atunci când deveniți obezi, iar riscul crește dacă circumferința abdominală depășește măsurile considerate sănătoase. Acest lucru denotă o intensificare a problemelor circulatorii. Altfel spus, există un pericol real de apariție a bolilor de inimă atunci când kilogramele în plus sunt distribuite pe diferite părți ale corpului. Mai mult decât atât, riscul cardiovascular crește dramatic atunci când zona abdominală acumulează mai multe grăsimi decât alte regiuni ale corpului. În plus, excesul de grăsime abdominală poate duce la apariția sindromului metabolic, caracterizat printr-o creștere a colesterolului rău și a trigliceridelor.