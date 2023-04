Carboxiterapia, tratamentul care ajută la regenerarea celulelor epidermei

Carboxiterapia reprezintă injectarea cu un aparat special, de dioxid de carbon sub piele și în depozitele de grăsime, folosită în cabinetele medicilor dermatologi. Aceste injecții cu CO2 transmit creierului mesajul că, în zona injectată, oxigenarea este deficitară și, ca urmare, cresc afluxul de oxigen și vascularizația, se dilată vasele de sânge și se stimulează eliminarea toxinelor și regenerarea celulelor epidermei.Această procedură a început să fie folosită, prima dată, în Franța, ca tratament pentru circulația sanguină proastă, obstruarea arterelor și alte probleme la nivelul inimii. Potrivit dr. Irena Smadea, metoda carboxiterapiei a fost folosită pentru prima dată în anii ’30 ai secolului al XX-lea în stațiunea franceză Roya și în Argentina. În prezent, este utilizată în multe clinici și sanatorii din Europa. Dioxidul de carbon este un produs natural al proceselor metabolice din viața tuturor celulelor și țesuturilor corpului uman. Datorită creșterii cantității de dioxid de carbon în țesuturi, microcirculația se activizează, vasele de sânge se extind, fluxul sanguin crește, tot aşa creşte şi livrarea de oxigen de către celulele sanguine către aceste țesuturi și organe, drenajul limfatic se îmbunătățește.Ca urmare, introducerea de CO2 subcutanat sau intradermic determină imediat activarea celulelor, metabolismul lor crește, celulele încep să funcționeze cu o vigoare reînnoită. „Procedura nu necesită pregătire specială. Pentru carboxiterapie, se utilizează dioxid de carbon medical steril, un dozator special de gaze și ace de unică folosință. Injecțiile se efectuează subcutanat sau intradermic, în funcție de scopul tratamentului, profunzimea injecțiilor, precum și cantitatea de dioxid de carbon injectat pe ședință este calculată de un specialist în carboxiterapie, în funcție de boală sau de efectul dorit. Durata unei proceduri depinde de zona de introducere, de diametrul, mărimea etc. Numărul procedurilor, frecvența acestora, precum și respectarea recomandărilor după procedură este determinat de medic, dar, de regulă, un tratament standard include de la patru la zece şedinţe, în funcție de zona și afecțiunea tratată”, a precizat specialistul.Menționăm că, în ultimii ani, s-a dovedit științific că acest CO2 duce inclusiv la scăderea și distrucția țesutului gras. Studiile au demonstrat că tratamentul îmbunătățește elasticitatea pielii, îmbunătățește circulația, încurajează repararea colagenului, îmbunătățește aspectul liniilor fine și ridurilor și distruge depozitele adipoase localizate.Totodată, efectele carboxiterapiei presupun eliminarea sau reducerea semnificativă a durerii, mobilitate articulară crescută, creșterea tonusului muscular, reducerea sau eliminarea edemului, inflamației, repararea țesuturilor. Dr. Smadea a mai spus că terapia la care facem referire este indicată bolnavilor cu artroză, artrită în afara stadiului de remisiune, dureri la nivelul articulațiilor și mușchilor, proeminențe și hernii intervertebrale, sindromul oboselii cronice, cefalee, dureri de spate, boli ale articulațiilor picioarelor, celulită, acnee etc.