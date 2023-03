Avantajele şi dezavantajele folosirii inelelor gastrice

Unii oameni vor să slăbească şi recurg la folosirea inelelor gastrice, care nu sunt altceva decât nişte dispozitive circulare care se montează în jurul părţii superioare a stomacului. Impactul clinic al inelului este acela că reduce senzaţia de foame, ceea ce ajută pacienţii să scadă cantitatea de calorii consumate. Potrivit dr. Mihai Ionescu, unul dintre avantajele inelului gastric este că reducă cantitatea de alimente pe care o poate stoca stomacul şi induce pierderea excesului de greutate de aproximativ 40% - 50%. Apoi, nu implică tăierea stomacului sau reorientarea tranzitului intestinal, are cea mai mică rată de complicaţii postoperatorii precoce şi mortalitate printre procedurile bariatrice aprobate.Totodată, intervenţia are cel mai mic risc pentru deficienţe de vitamine sau minerale. Care sunt dezavantajele inelului gastric? Pierdere în greutate mai slabă şi mai puţin rapidă decât alte proceduri chirurgicale.Un procent mai mare de pacienţi nu reuşesc să-şi piardă cel puţin 50% din excesul de greutate corporală, în comparaţie cu celelalte intervenţii chirurgicale efectuate în mod obişnuit. În unele situaţii, se poate ajunge la o posibilă alunecare a inelului sau eroziunea stomacului de către acesta, pot apărea probleme mecanice cu inelul, tubul de calibrare sau portul într-un procent mic de pacienţi. În plus, poate duce la dilatarea esofagului, în cazul în care pacientul mănâncă prea mult şi nu numai.