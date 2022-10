Berea previne formarea pietrelor la rinichi

Totodată, berea fără alcool are un conținut ridicat de vitamine din complexul B. Acest sortiment este recomandat sportivilor, femeilor însărcinate sau care alăptează și tuturor persoanelor care n-au voie să consume alcool. Întrucât este făcută din plante și cereale (orz, hamei și grâu), berea este bogată în nutrienți precum: calciu, zinc, potasiu, fosfor. În plus, acest lichid conține fibre solubile care previn constipația și îmbunătățesc digestia. Potrivit unor studii, berea ar putea preveni bolile cauzate de deteriorarea neuronilor din creier (cum ar fi Alzheimer sau Parkinson). Totodată, ea este benefică pentru rinichi, un pahar de bere prevenind formarea pietrelor la rinichi, datorită conținutului ridicat de apă al acesteia. În plus, efectul diuretic ale berii ajută la eliminarea toxinelor care se acumulează în organism și trebuie evacuate prin urină. Asta înseamnă că berea împiedică pierderea calciului din oase, care se poate depune în alte părți ale corpului.

Unele studii arată că, dacă o consumați cu moderație, berea poate contribui la îmbunătățirea sănătății inimii și a rinichilor. În plus, întărește sistemul imunitar. Această băutură conține hamei, o plantă care oferă berii gustul său amărui și are abilitatea să stimuleze pofta de mâncare. Apoi, malțul este bogat în carbohidrați, minerale, vitamine și acizi grași, în timp ce apa este un element esențial în procesul de producție a berii. Acest lichid este ingredientul predominant. Prin urmare, berea are puține calorii și suplinește o parte din doza zilnică recomandată de potasiu și de fosfor.