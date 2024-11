Consumul abuziv de alcool este una dintre cauzele apariției cearcănelor

Cearcănele sau hiperpigmentarea periorbitală înseamnă modificarea culorii pielii de sub ochi, în nuanțe de albastru, mov, maro sau negru, în funcție de pigmentul natural al pielii. Acestea sunt adesea rezultatul oboselii sau odihnei insuficiente, însă pot avea și alte cauze, cum ar fi alergii și factori genetici. În general, susțin specialiștii, cearcănele sub ochi nu reprezintă o problemă de sănătate îngrijorătoare, ci mai degrabă una de ordin estetic. În prezent, există numeroase soluții pentru ameliorarea cearcănelor, începând cu măsuri simple de îngrijire, până la tratamente cosmetice complexe, cum ar fi cele cu laser.Înainte de toate, trebuie să știți că aceste cearcăne pot apărea din multe cauze, iar una dintre cele mai frecvente este înaintarea în vârstă. În procesul de îmbătrânire, pielea din jurul ochilor își pierde elasticitatea și se subțiază, vasele de sânge devenind mai vizibile. De asemenea, unele zone din jurul ochilor se adâncesc, iar umbrele formate intensifică aspectul cearcănelor. O altă cauză des întâlnită a cearcănelor sub ochi este reprezentată de lipsa odihnei. Alți factori legați de stilul de viață care pot cauza apariția cearcănelor sunt consumul abuziv de alcool, deshidratarea, fumatul și stresul.