Cu ce puteți înlocui cafeaua clasică. Cicoarea, bogată în nutrienți și minerale

Vreţi să reduceţi cantitatea de cofeină din viața voastră? În acest caz, soluția este cafeaua de cicoare, care are un gust asemănător cu o cafea obținută din boabele clasice de cafea. Cicoarea este, însă, bogată în nutrienți și minerale, care vă oferă un aport real de energie și vă vor alimenta organismul cu substanțe importante pentru curățarea sângelui. Tonică, antianemică, remineralizantă, cicoarea este o plantă care aparține familiei Asteraceae, la fel ca margareta, floarea-soarelui sau păpădia. În același timp, ceaiul de cicoare are efecte benefice împotriva stresului, bolilor de stomac, de intestine și poate fi folosit ca remediu pentru reumatism, gută și artrită.De asemenea, scade nivelul trigliceridelor și colesterolului din sânge, ajută la slăbire și la menținerea unei greutăți optime. Totodată, cicoarea este recomandată în anorexie, astenie, anemie, diabet, insuficiență biliară, colici hepatice, infecții urinare, pietre la rinichi, constipație și dermatoze. Totodată, cicoarea este o sursă valoroasă de inulină (fibră prebiotică ce vă ajută să reduceți din greutate), îmbunătățind funcțiile intestinale. În plus, rădăcina de cicoare conține multe minerale necesare pentru hrana sănătoasă a organismului, printre care: magneziu; acid folic; vitamina B6; calciu; zinc; fosfor; potasiu. Toate aceste minerale contribuie la funcționare eficientă a creierului, precum și la asigurarea organismului cu cele mai importante minerale.