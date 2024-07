Cuburile de gheaţă vă ajută să vă menţineţi frumuseţea

Vreţi să vă împrospătaţi tenul și să estompaţi ridurile fine din jurul ochilor și gurii? Nu aveţi nevoie decât de un banal cub de gheață, pe care să știţi cum să îl folosiţi. Temperatura scăzuta aplicată pe față are o varietate de beneficii pentru îngrijirea pielii. În plus, formulele răcite pot ajuta la reducerea inflamațiilor și la netezirea pielii.Specialiştii folosesc acest truc de foarte mult timp pentru o piele întinsă și hidratată. Se poate spune chiar că această tehnică nu este una „high-tech”, dar cu toate acestea, în ultima perioadă a suferit îmbunătățiri. Această abordare a frumuseții sub zero grade a evoluat în instrumente de crioterapie, care promit o strălucire de neegalat și o piele netedă. Cu toate acestea, un cub de gheață poate face minuni pentru ten, estompând ridurile, împrospătând pielea, calmând inflamația și arsurile și totodată combătând pungile de sub ochi. Potrivit dr. Dana Argeşan, gheața este un agent terapeutic folosit în medicină ca parte integrantă a tratamentului și reabilitării leziunilor. Utilizarea pachetelor de gheață este larg răspândită datorită eficacității, confortului, costurilor reduse și ușurinței de transport.„Compresele de gheață pot fi făcute cu orice formă de gheață, cu toate acestea, două forme utilizate în mod obișnuit sunt gheața cuburi și gheața zdrobită. De-a lungul timpului, s-a demonstrat cum că gheața reduce eficient durerea și umflăturile în timpul răspunsului inflamator după leziune. Se consideră că ajută la controlul durerii prin inducerea anesteziei locale în jurul zonei de tratament. Cercetătorii au arătat, de asemenea, că scade edemul, viteza de conducere nervoasă, metabolismul celular și fluxul sanguin local”, a subliniat specialistul. Toate acestea în condiţiile în care frumusețea și îngrijirea au fost mereu concepte abordate în societate, de la clasicii filosofi și până la studiile neuro-psihologice moderne. Diferite aspecte ale frumuseții, de la intelectual la pur fizic, au primit o atenție extraordinară. Definiția adevărată a conceptului de frumusețe este încă ambiguă și nu există o explicație unanimă pentru aceasta. Se pare că definiția frumuseții diferă în mintea fiecărui individ și de-a lungul istoriei omenirii.În această ordine de ei, mereu s-au căutat tratamente și soluții benefice pentru frumusețe și sănătate, iar astfel, gheața și temperaturile scăzute au avut un mare avânt în această direcție. Temperatura scăzută a cubului de gheață va stimula circulația sanguină la nivelul feței, îmbunătățind oxigenarea epidermei și oferind un aspect fresh chipului tău. Totodată, cubul de gheață este foarte rece și va determina strângerea pielii, ceea ce înseamnă că ridurile fine de pe față vor fi estompate.Mai mult decât atât, cubul de gheață va hidrata pielea. Este cunoscut faptul că pielea hidratată pare mai tânără, ridurile fiind mai puțin vizibile decât atunci când pielea este deshidratată. Mai mult decât atât, faceţi-vă un obicei din a masa fața și gâtul în fiecare dimineață, după ce vă demachiaţi, cu un cub de gheață. Folosiţi mișcări circulare și masaţi pielea până când cubul este pe jumătate topit. Ștergeți apoi fața prin tamponarea cu un prosop absorbant și aplicaţi crema hidratantă și machiajul, așa cum o faceţi de obicei. Seara, înainte de culcare, repetaţi această operațiune, după ce vă demachiaţi. Totodată, dacă aveţi probleme cu sebumul în exces cuburile de gheață vă pot ajuta. Gheața îndepărtează uleiurile naturale de la nivelul pielii, reduce producția de sebum și lasă tenul cu un aspect foarte fresh.