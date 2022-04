Detoxifierea ficatului şi a vezicii biliare este foarte importantă pentru organism

Vreți să vă detoxifiați organismul? În acest caz, specialiștii vă recomandă uleiul de măsline şi zeama de lămâie, acestea fiind indicate pentru eliminarea toxinelor. Ele sunt ideale mai ales pentru detoxifierea ficatului şi a vezicii biliare. Ce se întâmplă, de fapt? Ficatul lucrează pentru a vă menţine sănătoşi şi absoarbe toţi nutrienţii de care organismul are nevoie pentru a funcţiona corespunzător. Din păcate, multă lume are obiceiuri alimentare nesănătoase şi un stil de viaţă sedentar, ce duc la suprasolicitarea ficatului. Astfel, acest organ se umple cu toxine şi reziduuri, provocând alte probleme de sănătate ce pot avea un impact semnificativ asupra calităţii vieţii. Tocmai de aceea, detoxifierea ficatului şi a vezicii biliare este un proces de curăţare profund ce elimină toxinele din ficat, secreţiile bilei care nu au fost încă eliminate, nisipul şi calculii biliari. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să aveţi puţină voinţă pentru a transforma acest tratament într-o rutină zilnică. Pentru început, trebuie să consumaţi o lingură de ulei de măsline extravirgin amestecat cu o linguriţă de zeamă de lămâie pe stomacul gol. Aceste două substanţe stimulează vezica biliară, ajutând-o să elimine reziduurile acumulate. Tratamentul trebuie urmat pe stomacul gol în fiecare zi, timp de o lună. Mare atenție! În timp ce vă curăţaţi ficatul şi vezica biliară, pot apărea câteva simptome specifice detoxifierii, precum diareea sau scaunul abundent, gazele, oboseala, lipsa poftei de mâncare, greaţa, durerile de cap, mucusul, mirosul neplăcut al corpului, urina de culoare închisă. Aceste simptome sunt prezente numai în prima săptămână a detoxifierii şi nu se manifestă la toţi oamenii.