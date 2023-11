Durerile articulare la copii apar, de obicei, din cauza creşterii oaselor

Durerea articulară poate fi întâlnită inclusiv la copii, fiind datorată fie unei creşteri rapide care are loc în copilărie, fie unei anumite afecțiuni, precum artrita juvenilă sau lupusul. Din acest motiv, ea trebuie investigată şi tratată ca atare.De cele mai multe ori, factorii etiologici care duc la apariția durerilor articulare la copii sunt: creşterea rapidă a oaselor, specifică perioadei copilăriei, artrita idiopatică juvenilă, lupusul eritematos sistemic, febra reumatică, leucemia, reumatismul articular acut, boala Lyme etc. Potrivit dr. Dorina Voicu, durerile articulare datorate creşterii oaselor în perioada copilăriei apar mai frecvent între doi şi cinci ani şi apar mai frecvent pe perioada nopții, fiind localizate la nivelul genunchilor sau în călcâi. Acestea sunt însoțite de spasme musculare şi nu există semne clinice de inflamație locală, precum roşeață sau creşterea temperaturii locale. Uneori, durerile osoase apărute în perioada de creştere a copilului sunt însoțite de dureri articulare.„În majoritatea cazurilor, acest tip de dureri se instalează progresiv şi sunt percepute deseori ca o durere surdă, înfundată. Cea severă, instalată brusc, este cea care ar trebui să pună semne de întrebare şi să îndrume părinții să se prezinte la medicul pediatru cu copilul. Totodată, artrita idiopatică juvenilă este o boală cronică caracterizată prin inflamarea cronică şi persistentă a articulațiilor la copii. Boala debutează, de regulă, peste vârsta de 16 ani, prezintă o durată mai mare de şase săptămâni şi este caracterizată din punct de vedere clinic prininflamarea articulațiilor, durere articulară, edeme locale, redoare articulară, iritabilitate. În acelaşi timp, febra reumatică apărută la copii este o afecțiune determinată de infecția bacteriană cu streptococ şi se caracterizează clinic prin inflamarea şi umflarea articulațiilor, durere articulară, înroşirea articulațiilor afectate. Din păcate, în lipsa administrării la timp a tratamentului corespunzător, se poate ajunge la oboseală, dureri în piept, febră, probleme de respirație şi nu numai”, a precizat medicul.La rându lei, osteocondrita juvenilă este o boală inflamatorie a osului subcondral, regiune aflată sub cartilajul articular, apărută în copilărie. Boala se caracterizează clinic prin durere articulară severă şi imposibilitatea de a mobiliza articulația afectată. Lupusul eritematos sistemic, în schimb, este o boală cronică autoimună, care poate afecta diferite organe şi sisteme din organism, precum sângele, pielea, rinichii, etc. Lupusul pediatric este asemănător lupusului apărut în rândul persoanelor adulte şi se caracterizează prin erupție cutanată, localizată pe obraji şi pe aripile nasului, erupție cutanată solzoasă, fotosensibilitate,artrită cu durere şi tumefiere a articulațiilor coatelor, mâinilor, umerilor, genunchilor etc. Artrita apărută în cadrul reumatismului articular acut la copii nu duce la deformare articulară şi răspunde la tratamentul cu antiinflamatoare nonsteroidiene, elemente care o diferențează de artritele apărute în cadrul altor afecțiuni mai severe. Pe lângă afectarea articulară, mai pot apărea spasme musculare, instabilitate emoțională, tulburări de vorbire, deformarea scrisului, eritem cutanat nepruriginos localizat cu predominanță pe față, pe suprafața trunchiului şi la nivelul extremităților.Nu în ultimul rând, leucemia este o boală malignă a sângelui, care poate apărea chiar și în rândul copiilor. Ei pot prezenta somnolență, slăbiciune musculară, letargie, amețeli, inapetență, paloarea tegumentară accentuată, dureri articulare, dureri de spate, cefalee etc.