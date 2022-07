„E bine să exageraţi cu vitamina C!” - sfaturi de la medicul nutriţionist

„Toţi paşii sunt necesari, dar hidratarea este foarte importantă. Este bine să consumăm foarte multe fructe şi legume, foarte mulţi antioxidanţi, aşa se formează celulele. Exageraţi cu vitamina C, nu este nici o problemă în acest sezon, pentru că se găseşte din belşug. Fructele de sezon sunt foarte bogate în vitamina C: căpşunile, cireşele, vişinele, zmeura, etc. În loc să investiţi în suplimente pe bază de extract de zmeură, nu că nu ar fi bune, puteţi să mâncaţi fructul în stare naturală”, explică dr. Veronica Taraciuc, specialist în nutriţie.





Pentru regenerare şi detoxifiere, din punct de vedere alimentar, încurajarea este să se regăsească verdeaţă şi în farfurie. Aşadar, specialiştii ne sfătuiesc să ne axăm mai mult pe salate şi supe de verdeţuri, fructe, sucuri şi compoturi. Urmând aceste sfaturi, se pot rezolva multe deficienţe din organism, iar efectele vor fi vizibile şi la exterior pentru ca doamnele şi domnişoarele să fie cât mai mulţumite de aspectul fizic





Există anumiţi paşi clasici, în efectuarea tratamentelor faciale şi corporale, care trebuie să fie parcurşi în ordine, pentru a avea rezultate foarte bune: curăţare, hidratare, hrănire şi regenerare. Nu se poate ajunge la regenerare, dacă nu sunt parcurse şi celelalte etape.