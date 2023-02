Gustări sănătoase care potolesc foamea celor mici

La ora actuală, pe piaţă există o sumedenie de gustări sănătoase pe care i le puteți oferi copilului atunci când îi este foame între mese. În acest fel, limitați consumul de alimente procesate, care cresc riscul de apariție a unor probleme, precum excesul de greutate, obezitatea, diabetul și tulburările cardiovasculare. De exemplu, consumul de alimente proaspete cu valoare nutritivă ridicată îi poate ajuta pe cei mici să îşi acopere în mod optim necesarul de energie și nutrienți pentru o dezvoltare fizică și psihică corectă. Specialiştii susţin că, din punct de vedere nutrițional, ei trebuie să consume mai puțin de 10% din calorii din zahăr și cel mult cinci grame de sare pe zi ori gustările din comerţ conţin foarte mult zahăr și sare. Prin urmare, nu există nimic mai bun decât gustările sănătoase preparate acasă. Iaurtul este un produs lactat obținut printr-un proces de fermentare, care conține minerale precum calciul, sodiul, fosforul, magneziul şi zincul, dar şi vitaminele A, B și D. Totodată, nucile conțin mai mulți polifenoli, antioxidanți și proteine decât alte tipuri de fructe uscate.O altă gustare pe care i-o puteţi da copilului - pere tăiate cu brânză ricotta. Para conține vitamina A, calciu și vitamina C, iar ricotta oferă un plus de proteine, acizi grași și compuși fenolici. Puteți pregăti o gustare în câteva minute. Tăiați para felii și acoperiți-o cu brânză ricotta. După cum arată unele cercetări, ovăzul este o cereală completă, care oferă beneficii pentru echilibrul microbiotei intestinale și funcțiile sistemului imunitar. În plus, consumul acestuia ajută la prevenirea bolilor cronice netransmisibile, pe lângă îmbunătățirea sănătății cognitive. Deși fructele trebuie consumate întregi, smoothie-urile sunt, şi ele, o opțiune bună pentru a calma foamea copiilor între mese.