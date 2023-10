Includeți-l în alimentație! Fisticul îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară

Fisticul este o sursă ideală de vitamina B6 şi minerale, cum ar fi manganul, potasiul, cuprul, fosforul şi magneziul. Studiile arată că acestaare efecte pozitive asupra sindromului metabolic, care reprezintă o dereglare a organismului, care creează rezistenţă la insulină. Totodată, sunt de părere specialiștii, sedentarismul, alimentaţia bogată în grăsimi saturate, sindromul ovarelor polichistice, apneea în somn sunt doar câteva dintre cauzele apariţiei acestei disfuncţii. În cadrul mai multor studii, s-a demonstrat că un consum constant de fistic are efecte benefice pentru pacienţii cu sindrom metabolic. Pe lângă scăderea inflamaţiei, a stresului oxidativ şi a altor parametri, s-a constatat că fisticul scade şi riscul apariţiei acestei afecţiuni. În plus, îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară.Consumat cu moderaţie, el poate contribui chiar şi la scăderea nivelului de trigliceride sau a indicelui de masă corporală, fiind eficient şi în cadrul dietelor de slăbit. De asemenea, L-arginina, un amino-acid regăsit în componenţa fisticului, are un rol deosebit de important în procesele metabolice ale corpului, prevenind afecţiunile cardiace sau obturarea arterelor. De asemenea, contribuie la o piele sănătoasă şi la îmbunătăţirea vederii. Substanţele conținute sunt esenţiale şi importante pentru o piele sănătoasă, dar şi pentru îmbunătăţirea vederii, scăzând riscul apariţiei degenerării maculare, asociate înaintării în vârstă.