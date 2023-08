Mango, un fruct cu proprietăți și beneficii deosebite

De asemenea, este apreciat ca fiind o sursă de compuși protectori cu proprietăți antioxidante, precum galotaninii și mangiferina, cunoscuți pentru capacitatea lor de a contracara stresul oxidativ asociat vieții de zi cu zi și expunerea la toxine. Dar beneficiile fructului mango nu se opresc aici.





Două noi studii prezentate la conferința anuală a Societății Americane pentru Nutriție spun că mango par să joace un rol în reducerea riscului de probleme vasculare, contribuind totodată la îmbunătățirea nivelului de antioxidanți la adulții sănătoși supraponderali sau obezi.





„Mango contribuie cu o varietate de substanțe nutritive, fitochimice și compuși bioactivi la dietă, inclusiv 50% din valoarea zilnică (VD) pentru vitamina C, 15% din DV pentru acid folic și 15% din DV pentru cupru și mango sunt de asemenea, o sursă predominantă a compusului bioactiv manghiferină”, explică Mee Young Hong, autorul ambelor studii și lector la Școala de Științe ale Exercițiului și Nutriției din San Francisco State University College of Health and Human Services (SUA).





Două cercetări noi dezvăluie beneficiile pe care le are mango, un fruct exotic cu multe proprietăți. Cultivat în peste 100 de țări, începând cu India, și consumat de o populație numeroasă, foarte diversă, mango, un fruct dulce cu aromă răcoritoare, este unul dintre cele mai populare din lume.