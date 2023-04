Mare atenţie la masa de Paște! Nu exageraţi cu mâncarea şi alcoolul!

După o lungă perioadă de post, urmează, la fel ca în fiecare an, un dezmăţ culinar, cu alimente de toate felurile, toate preparate cu multă migală şi dragoste, pentru masa de Paște. De obicei, masa specifică sărbătorilor pascale abundă în preparate bazate pe carne de miel și ouă, care vă pot dezechilibra tranzitul intestinal, numărul de kilograme și starea de bine, în general. Tocmai de aceea, este indicat să aveţi în vedere câteva aspecte esențiale în păstrarea unui echilibru alimentar.Specialiştii spun că, dacă optaţi pentru consumul cărnii de miel, aceasta este bogată în proteine, vitamine (vitaminele B12, B6, B3, B2, B1, acid folic) și minerale (zinc, fier, magneziu), în cantități care, la aproximativ 100 grame de carne, îndeplinesc aportul zilnic recomandat unui adult sănătos. De altfel, o porție de 100 grame de carne de miel furnizează aproximativ 250 Kcal și 27 grame de proteine. Altfel spus, nu exageraţi cu mâncatul, pentru că 100 grame sunt suficiente pentru a vă satisface atât pofta, cât și nevoile organismului. Potrivit dr. Adriana Dobrican, tot în categoria alimentelor sănătoase putem încadra și ouăle, adevărate complexe energetice naturale, dar, și in cazul acestora, se recomandă a fi consumate cu măsură. Așadar, puteți limita cantitatea de consum a acestor două alimente de bază, iar, pentru a vă sătura, puteţi apela la salatele verzi sau obţinute din diverse crudități, precum țelină, morcov, păstârnac, precum și leguminoase, cum ar fi castraveți, roșii, ardei, ridichi, andive. „Încercaţi, pe cât posibil, să evitaţi să mâncaţi mielul doar cu garnitură de cartofi și încercaţi să limitaţi cantitățile din aceste feluri de mâncare, suplimentând, în schimb, cu legume. Mare atenţie, de asemenea, la ciocolata sub formă de iepurași și ouă, care sunt extrem de dulci. Mai mult decât atât, de exemplu, un simplu ou de ciocolată are peste 500 de Kcal și în jur de 30 grame de lipide, care ajung direct în țesutul adipos. De asemenea, cozonacul și checurile însiropate au, şi ele, un aport caloric ridicat. Prin urmare, dacă vreţi să vă menţineţi în formă, cel mai bine ar fi să optaţi pentru variantele fără zahăr sau să consumaţi doar o felie, două, şi acestea, obligatoriu la o oră-două după masă”, a explicat medicul.Totodată, se poate opta pentru fructe, ca alternativă de desert sănătoasă și mai săracă în calorii. Dacă nu vreţi să acumulaţi kilograme în plus în aceste zile, puteţi îmbogăți masa și cu o opțiune de carne slabă, precum o friptură de curcan la cuptor. De asemenea, alegerea unor gustări uşoare, precum bucățele de carne de curcan, castraveți proaspeți, batoane de țelină sau ceapă verde, combinate cu un dressing ușor pe bază de iaurt, este o alternativă inspirată, seara, mai ales după un prânz copios. Nu uitaţi nici de sucurile de portocale, de roșii, precum și condimentele în exces, la fel ca şi băuturile carbogazoase, toate nerecomandate, pentru a evita balonarea.Şi, bineînţeles, între mese se recomandă evitarea consumului de alcool, mai ales de vin alb (care este acid), sau a băuturilor puternic alcoolizate, care îngreunează digestia.