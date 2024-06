Masca de față cu kiwi, un remediu extraordinar pentru sănătatea pielii

Puțini știu că, pe lângă beneficiile pe care le are pentru sănătate, grație conținutului său bogat de vitamina C și antioxidanți, kiwi este un remediu extraordinar pentru sănătatea pielii. Conform specialiștilor, antioxidanții, împreună cu vitaminele C și E, joacă un rol esențial în menținerea unei pielii sănătoase și strălucitoare.Așa că, dacă v-ați hotărât să folosiți un remediu natural, ar trebui să știți că acest fruct acționează ca un laxativ natural, ajutând organismul să elimine toxinele, ceea ce contribuie la un aspect radiant al pielii. În același timp, vitamina E hidratează pielea și promovează regenerarea celulară, în timp ce conținutul ridicat de vitamina C ajută la producția de colagen, menținând elasticitatea pielii. Potrivit dr. Danielei Dumitrașcu,acizii grași omega-3 protejează pielea împotriva acneei și a eczemelor, având proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene.„Antioxidanții din kiwi combat radicalii liberi care contribuie la îmbătrânirea pielii și la apariția cearcănelor, ridurilor și pungilor sub ochi. Drept urmare, pentru o piele strălucitoare, se poate prepara o mască din pulpă de kiwi și avocado, amestecată cu o linguriță de miere, care se aplică pe ten timp de 15 minute, apoi se clătește cu apă rece. Pentru o hidratare profundă, se poate folosi o mască din iaurt și kiwi, aplicată pe ten cu mișcări circulare, pentru a permite absorbția substanțelor nutritive”, a precizat medicul.Totodată, măştile pentru ten, inclusiv cele cu kiwi reprezintă cea mai eficientă modalitate de a-i asigura tenului vostru nutrienţii şi hidratarea de care are nevoie. Mai mult decât atât, antioxidanţii din kiwi au şi proprietăţi anti-inflamatorii care previn acneea, rozaceea şi alte inflamaţii ale pielii. De exemplu, dacă se optează pentru o mască pentru faţă cu kiwi şi iaurt. Tot ce trebuie să faceţi este să amestecaţi foarte bine un kiwi cu o lingură de iaurt gras, până devine o pastă omogenă. Imediat după aceea, aplicaţi compoziţia rezultată pe faţă şi lăsaţi să acţioneze 15-20 minute. Clătiţi apoi cu apă din abundenţă. Un alt tip de mascăregenerantă este cea de kiwi cu căpşuni, tot aşa obţinută prin mixarea celor două ingrediente. O mască regenerantă este şi cea cu kiwi şi gel de aloe vera, considerat unul dintre cele mai benefice ingrediente pentru ten şi piele, în general. Amestecaţi kiwi cu o lingură de gel de aloe vera şi aplicaţi pasta rezultată pe faţă, gât şi lăsaţi-o să acţioneze timp de 15-20 de minute.Masca pentru ten gras cu kiwi şi lămâie este indicată persoanelor cu un ten care prezintă tendinţe de îngrăşare. Altfel spus, sucul de lămâie ajută la eliminarea excesului de sebum, iar kiwi-ul îi oferă pielii elasticitate, strălucire şi ajută la regenerarea acesteia. Amestecaţi miezul de la un kiwi cu sucul de la o lămâie, întindeţi-le pe faţă, dar evitând zona ochilor şi lăsaţi amestecul să acţioneze 15-20 de minute, după care clătiţi cu apă călduţă.Dacă aveţi un ten uscat sau normal, următoarea mască este ideală pentru voi. De ce? Datorită conținutului bogat în potasiu, banana hidratează pielea uscată, dându-i un aspect catifelat și strălucitor. Produsul final se obține prin amestecarea unui kiwi mic, cu o jumătate de banană și o lingură de iaurt. În plus, masca hidratantă cu kiwi, avocado și miere este eficientă în ceea ce privește curățarea porilor și reducerea petelor care apar odată cu vârsta. În plus, are și un puternic efect de hidratare.