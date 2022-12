Medic nutriţionist: „Un consum mare de proteine la vârsta de patru ani înseamnă kilograme în plus la şapte ani”

Cât despre obezitatea infantilă, ea presupune măsuri restrictive legate exclusiv de cantitate! Nu mâncarea dietetică este obiectivul, ci redimensionarea porțiilor. Un copil supraponderal trebuie să mănânce mai puțin și să se miște mai mult. Singura soluție pentru controlul siluetei este diminuarea consumului global de mâncare, adică mai puține proteine, mai puțin zahăr, mai puține grăsimi… Chiar dacă pare ciudat, e mai sănătos să fii slab și nemâncat, decât îndopat cu proteine!”, concluzionează medicul nutriţionist Mihaela Bilic.





Alimentaţia copiilor este un aspect care îi preocupă foarte mult pe părinţi. Grijulii, aceştia încearcă să le gătească celor mici mâncare cât mai sănătoasă, eventual din surse bio, astfel încât să aibă conştiinţa împăcată că cei mici au primit nutrienţii necesari. Dar ştiaţi că de foarte multe ori, deşi intenţiile sunt bune, părinţii greşesc atunci când vine vorba despre hrănirea copiilor? Un exemplu este oferirea cărnii în exces.Într-o postare pe pagina sa de Facebok, medicul nutriţionist Mihaela Bilic ne explică de ce acest aliment este benefic doar atât timp cât cei mici nu îl vor consuma în exces.„Prea multă carne strică…mai ales la copii. Un consum mare de proteine la vârsta de patru ani înseamnă kilograme în plus la şapte ani!! Dacă până acum dădeam vina pe zahăr și grăsimi pentru excesul de greutate, studiile recente arată că prea multă carne duce la obezitate. International Journal of Obesity a publicat un studiu portughez făcut pe 2.000 de copii în cadrul proiectului Generația XXL. Cercetătorii au constatat ca un consum excesiv de proteine (de două, trei ori doza zilnică) la vârsta de patru ani se traduce printr-un IMC (n.r. indice de masă corporală) crescut câțiva ani mai târziu.Nevoile organismului sunt de un gram proteine /kilogram corp/zi, însă în țările dezvoltate se consumă mult mai mult. Mâncăm chiar și de trei ori/zi carne, când ar trebui să mâncăm de trei ori/săptămână”, punctează specialistul.Atenţie! Nu doar carnea e vinovată, ci și consumul în exces de mezeluri și semipreparate, ouă, brânzeturi sau chiar proteine de origine vegetală.De frica kilogramelor în plus, mulți copii primesc meniuri bogate în proteine și sărace în carbohidrați. În realitate, făinoasele dau energie pentru mișcare, iar excesul de proteine predispune la obezitate. De asemenea, şi percepția despre consumul de grăsimi este greșită: părinții au impresia ca un produs degresat este mai sănătos și se feresc de unt, lapte integral sau carne de porc.„Aportul zilnic de grăsimi în cazul copiilor trebuie să depășească 35% din aportul total de calorii, din grăsime se sintetizează hormoni și se dezvoltă creierul. Mai mult decât pentru un adult, în cazul copiilor grăsimile sunt esențiale pentru creșterea, dezvoltarea și funcționarea organismului.