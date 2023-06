Menţineţi-vă colesterolul în limite normale, pentru a fi sănătoși!

Colesterolul este foarte important pentru organism și sănătate, acesta fiind o substanță ceroasă care călătorește prin fluxul sanguin. Practic, arterele sănătoase care transportă sânge din inimă, hrănesc țesuturile corpului, dar împreună cu alte grăsimi și substanțe, colesterolul poate forma plăci pe pereții arterelor, dăunând sănătății cardiovasculare, în primul rând.Tocmai de aceea, menținerea colesterolului sub control este extrem de importantă. De ce? Pentru că nivelurile necontrolate și ridicate ale colesterolului pot duce la urgențe medicale, cum ar fi blocarea vaselor de sânge, care duc la un atac de cord sau un accident vascular cerebral.Potrivit dr. Andreea Tomescu, organismul emite diverse semnale dacă colesterolul este ridicat, chiar dacă simptomele obișnuite nu există. Mai mult decât atât, experții în sănătate spun că trebuie să fiți conștienți de un anumit set de simptome fizice pentru a evita orice incident nefavorabil. De exemplu, unul dintre cele mai mari semne de avertizare ale colesterolului ridicat include durerile de la mâini și de la picioare. Senzația ar putea fi rezultatul direct al unei acumulări de colesterol care înfundă vasele de sânge din picioare și mâini. Apoi, durerea, amorțeala și furnicăturile de la mâini și de la picioare, potrivit medicilor, sunt cauzate de întreruperi ale fluxului sanguin către anumite părți ale corpului. Când nivelul de colesterol este ridicat, determină fluxul gros de sânge, interferând cu fluxul normal către nervi, ducând la furnicături.„Totodată, colesterolul duce și la creșterea grăsimilor sub piele, formând o afecțiune cunoscută sub numele de xantom. Acestea sunt excrescențe noduloase care apar pe picioare și mâini și variază în dimensiune. Unele pot fi extrem de mici sau de dimensiunea unui strugure. Xantoamele,schimb, sunt nedureroase, dar sensibile la atingere și puteţi simți mâncărime și zgârieturi. Alte simptome includ modificări fizice ale picioarelor și picioarelor care au ca rezultat culoarea albă sau galbenă a unghiilor și a pielii”, a explicat medicul. În plus, unghiile vă pot crește mai încet sau pot deveni îngroșate sau deformate în cazul nivelului ridicat de colesterol. Oricum, chiar dacă nu există un remediu pentru colesterol, modificările stilului de viață și tratamentul în timp util pot ajuta la prevenirea agravării stării.Pentru a preveni acumularea colesterolului ridicat în vasele de sânge și artere, medicul vă poate recomanda: exercițiu regulat, menţinerea unei greutăți sănătoase, limitarea consumului de alcool, renunțarea la fumat. La acestea se adaugă consumul de alimente bogate în fibre sau sărace în grăsimi saturate, sare și zaharuri adăugate (cereale integrale, fructe, legume, carne slabă) şi, bineînţeles, evitarea stresului.