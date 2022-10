Coaja de lămâie scade colesterolul şi reduce tensiunea arterială

Pe lângă nutrienţii deja menţionaţi, coaja de lămâie conţine substanţe benefice pentru sănătate, cum ar fi citronela şi felandrina. Datorită conţinutului ridicat de vitamina C şi flavonoide, coaja de lămâie poate curăţa vasele de sânge, scade colesterolul şi reduce tensiunea arterială. În plus, conţine calciu şi alte minerale esenţiale ce întăresc oasele şi ajută la prevenirea osteoporozei. Totodată, sucul sau ceaiul de coajă de lămâie combate gazele intestinale, reduce inflamaţiile abdominale, îmbunătăţeşte digestia şi ajută la eliminarea deşeurilor din organism. De asemenea, coaja de lămâie este recomandată pentru întărirea sistemului imunitar şi prevenirea răcelilor, gripei şi infecţiilor.





Foarte puţină lume ştie că şi coaja de lămâie are o mulţime de beneficii pentru organism, nu doar fructul în sine. Multe persoane obişnuiesc să consume zeama de lămâie pentru a profita de proprietăţile sale. Aceasta are un gust acid, foarte plăcut atunci când este combinat cu alte alimente, dar nu ar trebui să uitaţi că şi coaja de lămâie are beneficii incredibile. Specialiştii spun că majoritatea oamenilor aruncă la gunoi învelişul lămâii, fără să-şi dea seama că, în realitate, acesta conţine de 5-10 ori mai mulţi nutrienţi decât zeama, inclusiv vitaminele A şi C, calciu, magneziu, betacaroten şi potasiu.