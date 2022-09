O dietă prost aleasă duce la un nivel necorespunzător de acid uric

La ora actuală, volumul acidului uric este o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane. Un stil de viață nesănătos și o dietă neadecvată sunt principalii factori care duc la acumularea deșeurilor metabolice în sânge. Se știe că toți oamenii au acid uric în organism, dar atât timp cât acesta are un nivel echilibrat, nu există nicio problemă. Din păcate, dacă aveți o dietă neadecvată, în corp se acumulează purine, adică niște deșeuri rezultate în urma descompunerii proteinelor obținute din carne, cafea și băuturi alcoolice. Așa că, dacă aveți o cantitate excesivă de acid uric în organism, sunteți predispuși la mai multe afecțiuni: gută, dureri articulare, inflamații și, în cele mai grave cazuri, blocaj renal sau insuficiență hepatică. Un alt fapt important de reținut este că acidul uric poate duce la o creștere a nivelului de pH din sânge. La rândul său, această problemă poate cauza degradarea mai multor organe, slăbirea sistemului imunitar, oboseală, apariția unor afecțiuni, slăbirea oaselor și nu numai. Vă întrebați ce puteți face pentru a reduce acidul uric din organism și a evita toate aceste probleme? Pe de o parte, trebuie să evitați consumul de carne roșie, proteine animale, grăsimi, alcool, făină rafinată, sare, zahăr, băuturi carbogazoase etc. Pe de altă parte, trebuie să vă îmbunătățiți dieta zilnică, consumând multe legume, fructe și cereale, dar și ovăz, căpșuni și citrice (lămâi, grepfrut și portocale). În plus, există mai multe plante medicinale care elimină acidul uric în exces, cum ar fi infuziile de coada-calului, păpădie sau anghinare, care contribuie la eliminarea lichidelor în exces din corp, curăță sângele și sistemul limfatic și au proprietăți diuretice.