Respiraţia urât mirositoare, întâlnită la circa 30% dintre oameni

De multe ori, se întâmplă să intrăm în contact cu persoane cărora le miroase urât gura şi de care nu ne putem apropia prea mult. Halitoza, cunoscută sub numele de respiraţie urât mirositoare, este întâlnită la circa 30% dintre oameni.Potrivit dr. Mihaela Dan, medic specialist ortodont, această problemă poate fi rezolvată, mai ales că respiraţia neplăcut mirositoare poate afecta interacţiunile sociale ale unei persoane. În plus, apare senzaţia de disconfort, care ne poate determina să evităm oamenii din jurul nostru sau chiar să avem o atitudine mai reţinută, care poate fi interpretată greşit, în defavoarea noastră. „În alte situaţii, poate ruina o întâlnire romantică sau un interviu, deci putem spune, exagerând puţin, că ne poate modifica destinul. Însă, orice problemă are cel puţin o rezolvare”, a precizat medicul. Ca urmare, specialistul recomandă periajul şi aţa dentară, înainte de toate. Deseori, respiraţia urât mirositoare are o legătură directă cu igiena orală deficitară: atunci când nu curăţăm corect dinţii şi limba, resturi alimentare vor rămâne în cavitatea bucală, favorizând apariţia mirosului neplăcut.În această situaţie, trebuie să periem dinţii de cel puţin două ori pe zi (ideal, după fiecare masă), pentru a îndepărta resturile alimentare care fermentează sub acţiunea bacteriilor, producând miros neplăcut. Însă chiar şi atunci când credem că ne-am spălat foarte bine, aţa dentară reuşeşte să scoată multe alte resturi fine dintre dinţi - de aceea este recomandat să nu sărim peste acest pas. „Limba, de asemenea, poate fi «gazda» resturilor alimentare şi a bacteriilor, fapt pentru care trebuie curăţată şi această zonă atunci când ne spălam pe dinţi”, a explicat dr. Mihaela Dan.Tratarea problemelor dentare, obligatorieApoi, se impune tratarea problemelor dentare. Astfel, cariile, abcesele dentare, parodontoza, toate aceste probleme duc la o respiraţie neplăcut mirositoare. Totodată, în unele cazuri, în amigdalele voluminoase se acumulează mucus, bacterii şi resturi alimentare, care se pot calcifica, formând pietricele (amigdaliţi) urât mirositoare. În astfel de situaţii, sarea distruge o parte din bacterii şi spală mucusul şi detritusurile, fapt pentru care gargara cu apă cu sare poate fi un remediu eficient pentru respiraţia neplăcută. Pentru o dantură sănătoasă şi un miros plăcut, se recomandă şi evitarea unor alimente. „Substanţele volatile din alimente precum ceapa, usturoiul, suplimentele alimentare ce conţin uleiuri de peşte sau alte ingrediente concentrate, după înghiţire ajung în sânge, iar apoi se elimină din plămâni, fiind o posibilă cauză a respiraţiei neplăcute. Periajul dentar nu reuşeşte să îndepărteze aceste mirosuri, care persistă temporar, până la eliminarea lor completă, de aceea este recomandat să fie consumate cu moderaţie. Alte alimente, precum dulciurile, laptele, favorizează înmulţirea bacteriilor producătoare de mirosuri neplăcute”, mai atenţionează specialistul.În acelaşi timp, cafeaua, la fel ca băuturile alcoolice, deshidratează, uscând gura. Desigur, saliva are rolul de a spăla resturile de mâncare şi bacteriile, iar deficitul ei favorizează apariţia halenei şi a cariilor.Bineînţeles, legumele proaspete şi frunzele bogate în fibre pot ajuta la curăţarea cavităţii bucale de particule de alimente care aderă la dinţi şi limbă între mese. Ca urmare, alimente precum ţelina, merele şi morcovii pot fi utile în îndepărtarea acumulării de placă bacteriană, dar şi în lupta împotrivă acumulării de bacterii în gură.Halitoza este rareori asociată cu boli care pun în pericol viaţă, dar cu toate acestea, este important să ne adresăm medicului atunci când problema nu poate fi îndepărtată printr-o bună igienă dentară. „Există anumite boli care pot provoca respiraţie neplăcută: infecţii ale tractului respirator, cum ar fi pneumonie sau bronşită, infecţii sinus cronice, picurare postnasală, diabet zaharat, reflux gastro-esofagian cronic şi probleme hepatice sau renale”, a mai spus dr. Mihaela Dan.