Servicii medicale de radioterapie gratuite, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța

Radioterapia este un tratament care are ca scop distrugerea celulelor canceroase, prin aplicarea de radiații intense asupra acestora. Procedura se bazează pe utilizarea radiațiilor ionizante sub formă de raze gamma, protoni sau particule alfa. Această tehnică folosește frecvență ridicată pentru a distruge celulele canceroase. Institutul Național al Cancerului definește radioterapia ca tratament ce utilizează doze mari de radiații pentru a distruge și a micșora tumorile.Ședințele de tratament constau în utilizarea energiei intense pentru a deteriora ADN-ul celulelor canceroase. Astfel, celulele canceroase nu se mai pot diviza. Această tehnică este eficientă, deoarece vizează direct celulele canceroase. În județul Constanța, pacienții cu afecțiuni oncologice beneficiază de servicii medicale de radioterapie gratuite, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU). Potrivit reprezentanţilor unităţii sanitare, radioterapia presupune utilizarea unor doze de radiații controlate asupra zonei tumorale, scopul fiind acela de a distruge celulele canceroase, fără să afecteze alte țesuturi sănătoase. Beneficiul acestui tratament constă în faptul că poate fi folosit pentru numeroase tipuri de cancer.Laboratorul de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a cărui reabilitare a fost finalizată în urmă cu aproximativ trei ani, dispune acum de unul dintre echipamentele moderne folosite în acest domeniu, fiind dotat cu accelerator liniar de particule 6 MeV, computer tomograf simulator, sistem de imobilizare și sistem de planificare a tratamentului.Echipamentele au fost achiziționate de către Ministerul Sănătății în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar”. Persoanele care au nevoie de acest tip de terapie, trebuie să ştie că înaintea de începerea tratamentului propriu zis, are loc simularea CT. Astfel, se reperează zona care urmează să fie iradiată, ulterior fiind întocmit planul de tratament. O ședință de radioterapie durează între 10 și 20 de minute, numărul de ședințe fiind stabilit de medic în funcție de diagnostic și stadiul bolii. Pentru a beneficia de terapie, pacienții cu afecțiuni oncologice trebuie mai întâi să se prezinte la consultație. În cadrul SCJU, ei sunt investigaţi de dr. Monica Lazăr, medic șef secție Radioterapie și dr. Diana Maican. Pentru că în timpul tratamentului corpul arde multă energie încercând să se vindece, bolnavilor le este recomandat un regim alimentar bogat în proteine și calorii, recomandat pentru menținerea greutății adecvate a pacientului, care îl va ajuta pe acesta să facă față epuizării. Totodată, pielea trebuie să primească o atenție specială, deoarece este primul organ afectat de radiații. Atenţie, însă! Utilizarea loțiunilor și a altor produse dermatologice nu este recomandată fără a consulta mai întâi medicul curant.