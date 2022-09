Simptome ce pot apărea la scurt timp după naştere

Se ştie, sarcina şi naşterea supun organismul femeii la un efort suplimentar. Ca urmare, afecţiuni precum hemoroizii, incontinenţa urinară şi depigmentarea se pot agrava, iar în cazul celor care nasc pe cale naturală, vaginul poate suferi modificări, precizează doctorulzilei.ro. „Lărgirea” vaginului apare în rândul femeilor care nasc pe cale naturală, din cauza efortului substanţial pe care îl depune musculatura vaginală în timpul travaliului. Pentru toate aceste situaţii, însă, există metode de tratament: exerciţiile Kegel (mişcările de contractare şi decontractare a muşchiului pubococcigian). Dacă exerciţiile nu dau rezultate, femeile se pot orienta spre rejuvenarea vaginală, procedura de „strâmtare” şi creştere a elasticităţii vaginului. De asemenea, incontinenţa urinară reprezintă pierderea involuntară de urină. Afecţiunea se poate agrava în timpul sarcinii, din cauza modificărilor hormonale. În plus, cu cât durata travaliului a fost mai mare, cu atât riscul apariţiei incontinenţei este mai mare. De obicei, se instalează frecvent între şase şi opt săptămâni după naştere, iar în general, funcţia nervoasă revine la normal după şase luni de la naştere sau chiar după un an. În acelaşi timp, femeile se pot confrunta cu dureri în zona anusului, sângerări rectale, mâncărime, acestea fiind simptome clasice pentru multe femei, imediat după naştere. Acest lucru are loc pentru că, în sarcină, uterul se măreşte şi este nevoie de o cantitate mare de sânge în zona bazinului inferior, greutatea creşte, se creează presiune pe intestinul gros şi apar hemoroizii. Fără să mai vorbim de momentul naşterii, în timpul contracţiilor, când presiunea este foarte mare şi pot apărea chiar şi fisuri anale.