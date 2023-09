Tenisul are numeroase efecte asupra sănătății

Tenisul este un sport care implică un efort fizic susținut și antrenează musculatura, având numeroase efecte asupra sănătății. Studiile care au analizat efectele practicării acestui sport la jucători de vârste variate și cu nivele diferite de performanță au arătat că tenisul are efecte majore asupra sistemului cardiovascular, respirator, metabolic, osteoarticular, muscular, conjunctiv, la nivel psihologic, care împreună cu diverse alte efecte minore reduc mortalitatea și morbiditatea. De-a lungul timpului s-a observat că un jucător de tenis de simplu are o frecvență cardiacă în timpul unui meci care variază între 141-182 bătăi pe minut, adică 70-90% din frecvența cardiacă maximă (maximul ce poate fi atins la o anumită vârstă la efort).Acest lucru denotă că tenisul reprezintă o activitate fizică viguroasă ce solicită intens organismul și pe care o vor practica doar sportivii cu capacitate de creștere a parametrilor cardiovasculari cu mult peste medie. Prin studierea unor loturi de jucători de simplu de vârste variate s-a constatat că aceștia prezintă în timpul unui meci valori crescute ale tensiunii arteriale sistolice (peste 140 mmHg) și mai scăzute ale tensiunii arteriale diastolice, corespunzător angrenării într-o activitate fizică de intensitate mare. În repaus, aceștia au valori tensionale care se înscriu în categoria prehipertensiunii în general, sub 140/90 mmHg. La jocul de dublu, frecvența cardiacă și consumul mediu de oxigen al cordului sunt mai mici decât cele întâlnite la jucătorii de simplu, însă important este nivelul acestora raportat la capacitatea fizică a individului.