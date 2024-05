Tratamente naturiste pentru diminuarea durerilor abdominale

Durerile de burtă pot fi combătute uneori și cu ajutorul unor tratamente naturiste, nu doar cu medicamente. Ghimbirul, de pildă, are proprietăți antiinflamatoare și totodată este un antivomitiv natural. Așadar, acesta poate fi consumat fie ca atare, fie sub formă de ceai, pentru combaterea durerilor abdominale cauzate de indigestii sau de gastroenterite. Potrivit specialiştilor, ceaiul de mușețel este un alt remediu eficient pentru crampele abdominale, având proprietăți antiinflamatoare care pot reduce crampele și spasmele musculare. Tot la capitolul ceaiuri trebuie menționat și cel de mentă, care are capacitatea de a calma rapid diareea și crampele care vin la pachet cu această problemă. Totodată, şi compresele calde pot ușura durerile de burtă, indiferent de cauza lor. Practic, căldura va relaxa musculatura abdominală și pe cea a stomacului și va combate totodată și senzația de greață. În caz de dureri abdominale, se mai recomandă evitarea meselor copioase și a consumului de alimente grase, greu de digerat. Este bine să se mănânce alimente sănătoase, în cantități reduse, chiar dacă asta înseamnă că se va mânca mai des decât ca de obicei.