Urciorul, cauzat adesea de o infecție bacteriană. Cum se tratează

Hidrolații conțin elementele solubile în apă ale plantei, oligoelemente și o cantitate mică de ulei esențial. În plus, se pot combina și se recomandă folosirea lor prin umezirea unui tifon steril și aplicarea pe ochii închiși, sub formă de compresă. Pentru prepararea unei comprese antiinflamatorii puteți folosi infuzia de mușețel, care are proprietăți antiinflamatorii, dar puteţi opta, în egală măsură, şi pentru eucaliptul alb, indicat pentru ochi iritați, urcior şi conjunctivită. Dacă vă dor pleoapele, atunci lavanda vă poate fi de folos, fiind considerată un bun antiinflamator și antimicrobian. Nu în ultimul rând, apa din semințele de in are, şi ea, proprietăți antiinflamatorii. Semințele de in trebuie să fie înmuiate în apă foarte fierbinte, pentru ca mucilagiile lor să fie eliberate. Acestea sunt fibre solubile care au proprietatea de a atrage apa. Apoi, când apa este încă fierbinte, dar la o temperatură care nu arde pielea, veţi umezi un tifon sterilizat, îl veţi scurge și îl veţi aplica pe pleoapa închisă. Lăsaţi-l acolo câteva minute și apoi aruncaţi tifonul. Atenţie! Dacă medicul vă permite, puteţi recurge la remediile menționate mai sus. Cu toate acestea, niciunul dintre ele nu poate înlocui tratamentul pe care profesionistul îl poate prescrie după consultație.

Orjeletul sau urciorul este o infecție a uneia dintre glandele sebacee de la baza unei gene. În general, este destul de ușor recunoscut, fiind o umflătură la nivelul pleoapei superioare sau inferioare, care se transformă, destul de repede, într-un abces roșu cu un punct gălbui, care va supura sau nu. Ne referim la un urcior intern, care se instalează atunci când infecția se dezvoltă în interior, și la un urcior extern, când aceasta se dezvoltă în exteriorul pleoapei.Ați avut vreodată urcior? Dacă da, știți cât de enervant poate fi, chiar și atunci când nu provoacă o durere prea mare. În ceea ce-l privește pe cel extern, acesta se poate vindeca spontan și poate trece de la sine. Urciorul intern, în schimb, se tratează numai în cabinetul medicului specialist, deoarece în cazul lui se va forma un nodul cu lichid în interior sau un chist, vindecarea spontană nefiind posibilă. Cert este că acest orjelet poate apărea la orice vârstă. Potrivit dr. Aura Burlacu, urciorul este cauzat adesea de o infecție bacteriană. Din această cauză, nu este indicat să îl stoarceți, întrucât este posibil să agravați problema. Cel mai bine este să mențineți o bună igienă și să evitați să vă atingeți prea des fața. „În cazul în care este necesar să faceţi acest lucru, trebuie să vă spălaţi atent pe mâini înainte și după, pentru a evita răspândirea infecției la celălalt ochi, așa cum se recomandă și în caz de conjunctivită”, a precizat medicul. În acelaşi timp, pot fi folosite diferite ierburi și plante medicinale, dar pentru că ochii sunt foarte sensibili, se recomandă să alegeți hidrolații organici, obținuți din distilarea plantelor în procesul de extracție a uleiurilor esențiale.