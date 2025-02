Varza roșie este o sursă bună de fibre, vitamine și minerale

Toate soiurile de varză au un conținut ridicat de vitamina C și un conținut scăzut de calorii. Specialiștii afirmă că o jumătate de cană de varză conține aproximativ 45% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C, dar doar 14 calorii. Varza este, de asemenea, o sursă bună de fibre și alte vitamine și minerale, în special vitamina A și potasiu. În principiu, varza roșie are un gust similar cu cea verde. Cu toate acestea, soiul purpuriu este mai bogat în compuși vegetali benefici care au fost legați de beneficii pentru sănătate, cum ar fi oase mai puternice și o inimă mai sănătoasă. Se crede, de asemenea, că varza roșie scade inflamația și protejează împotriva anumitor tipuri de cancer. Mai mult decât atât, este o legumă incredibil de versatilă, care poate fi savurată crudă, gătită sau fermentată și adăugată la o varietate de preparate culinare și este una dintre cele mai rentabile modalități de a adăuga antioxidanți benefici în dietă. Deși este săracă în calorii, ea conține o cantitate impresionantă de substanțe nutritive. De exemplu, o cană de varză roșie tocată, crudă, adică 89 de grame, conține: calorii, proteine, carbohidrați, fibre, vitamina C, vitamina K, vitamina B6, vitamina A, potasiu, tiamină, riboflavină. Varza roșie oferă, de asemenea, cantități mici de fier, calciu, magneziu, fosfor, cupru și zinc.