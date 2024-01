A început o nouă etapă de execuție a lucrărilor la rețelele termice

Lucrările la rețeaua de transport și distribuție a sistemului de termie continuă. În cursul acestei săptămâni, primarul Constanței, Vergil Chițac a semnat contractul pentru execuția lucrărilor din etapa IV a proiectului „Reabilitarea Rețelelor Termice Secundare și Contorizarea la Nivel de Scară pentru Municipiul Constanța”. Obiectivul general al proiectului constă în schimbarea a 23,255 km de traseu rețea termică de distribuție, aferentă a 12 puncte termice. Potrivit rereprezentanţilor municipalităţii, acesta are ca obiective reducerea pierderilor de energie termică din rețelele de distribuție, după înlocuirea conductelor; creșterea eficienței nete globale a producției de energie în cogenerare de înaltă eficiență în motoarele termice, cu o scădere a consumului de combustibil de 14,84 TJ/an; reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, se are în vedere îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum pentru consumatorii casnici și non-casnici, prin echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branșament. Nu în ultimul rând, vor fi îmbunătățiţi parametri tehnici ai rețelelor termice reabilitate, cu impact asupra reducerii costurilor de exploatare și mentenanță. Contractul de finanțare are o valabilitate de trei ani, iar valoarea totală a acestuia este de peste 146 milioane de lei.