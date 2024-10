Ajutați-o pe Nicoleta să vadă din nou! Tânăra are nevoie de tratament în Austria

O tânără mamă din Constanța, care luptă din răsputeri să trăiască, are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Nicoleta Costinella Ruse, în vârstă de 38 de ani, a fost diagnosticată, în primă fază, cu AVC ocular, însă diagnosticul ulterior s-a dovedit a fi mult mai grav. Din păcate, investigațiile suplimentare au scos la iveală un melanom ocular, iar medicii i-au sugerat o intervenție chirurgicală radicală pentru îndepărtarea completă a globului ocular, pentru a-i salva viața.Femeia a primit diagnosticul de melanom ocular și are nevoie urgentă de terapie cu protoni la MedAustron, Austria, după recomandarea medicilor. Tratamentul este costisitor, iar familia sa are nevoie de ajutor. După ce i s-a sugerat, în prima fază, o intervenție chirurgicală radicală, anume „îndepărtarea completă a globului ocular”, Nicoletei i-a fost recomandată brahiterapia.Ulterior, medicii i-au sugerat o intervenție amplă și cu efecte majore, însă acest lucru s-a dovedit că nu era o opțiune bună, din cauza dimensiunii prea mari a tumorii. Familia Nicoletei își dorește pentru aceasta un tratament cu protoni, care ar presupune salvarea globului ocular, anume brahiterapia, dar soluția aceasta implică costuri foarte mari, de care familia bolnavei nu dispune, iar orice sprijin material este bine venit. Oameni cu dare de mână se pot mobiliza pentru a-i întinde o mână de ajutor.Pentru cei care se hotărăsc să ofere ajutor financiar Nicoletei, datele de care au nevoie pentru a dona sunt următoarele: titular Radu Ruse- IBAN: RO07RZBR0000060026693891, valută: lei, Banca Raiffeisen Bank, cod SWIFT: RZBRROBU.