Alăptatul în spațiul public creează controverse. "Nu mi se pare normal să le văd dezgolite prin parc"

Unele dintre ele încearcă să se ferească cât de mult pot, ori merg în locuri mai retrase, ori aleg să acopere bebelușul cu o eșarfă subțire sau cu ce au la îndemână, pentru a nu se mai simți privite în mod obsesiv.





„Este foarte ciudat să simți cum se uită toți către tine. Este ceva foarte natural ce se întâmplă, îmi hrănesc copilul, nu fac nimic altceva. Am încercat la început să îl acopăr pe cel mic cu o eșarfă subțire, ca să mă simt mai confortabil în momentul în care alăptez. A fost mai bine, doar că m-am gândit mai în detaliu și am realizat că nu are rost să îmi sufoc sub o eșarfă copilul, doar pentru că se uită niște indivizi obsesiv către mine. Am învățat să mă apăr și să îi fac să își mute privirea în altă parte”, a declarat Adelina N., o altă mamă din Constanța.



Amenzi pentru cei care împiedică mamele să alăpteze





Mamele au tot dreptul de a-și alăpta copiii în spațiile publice, iar cei care le vor împiedica din a face asta vor fi sancționați. Legea nr. 182/2021 privind alăptarea în spații publice stabilește mai multe măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, dar și combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor. Legea prevede amenzi între 100-500 de lei (persoane fizice) și 1000-2000 de lei (persoane juridice) pentru evacuarea dintr-un spațiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spațiu și care alăptează un copil, pentru interzicerea, în orice mod, a alăptării în spațiile publice a unui copil, dar și pentru refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează, în condițiile în care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv. Constatarea faptelor și aplicarea amenzilor se fac de către Poliția Locală, de persoane împuternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.



Păreri pro și contra





Părerile sunt împărțite, unii oamenii au început să înțeleagă sensibilitatea acestui subiect, iar alții nu.





„Prefer să nu mă uit, știu că se simte incomod și mămica, așa că îmi mut privirea în altă parte. Am mai auzit oameni care se luau de ele că ar fi indecente. Nu văd nimic indecent în a hrăni un copilaș. Lumea e rea și preferă să judece”, a declarat un constănțean.





„Mie nu mi se pare normal să le văd dezgolite prin parc. Soția mea, când a alăptat, a stat numai în casă. Păi ce înseamnă asta, să o vadă alți bărbați cum alăptează? Doamne ferește”, a declarat un pensionar.





Tinerele mame trebuie să procedeze cum consideră ele că este mai bine pentru ele și pentru copilul lor. Prioritar este cel mic, astfel încât trebuie hrănit ori de câte ori este nevoie. În cazul în care mamele se simt discriminate, pot apela cu ușurință la ajutorul autorităților.





„Am avut multe probleme în acest sens. Privirile sunt ațintite spre tine și dacă bebelușul urlă de foame, dar și dacă îl alăptezi. O dată am pățit să vină un ospătar la mine și să îmi spună să mă opresc pentru că îi deranjez pe ceilalți clienți. M-am enervat atât de tare încât am plecat plângând de acolo, nu mi-a venit să cred. În ultima perioadă nu am mai avut parte de astfel de situații, mă gândesc că lumea este mai educată”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Elissa B., tânără mămică din Constanța.