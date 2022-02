Alexandru Rafila vorbește deja de restricțiile la care se va renunța în România

„Vorbim de focare la personalul medical. Am avut o astfel de situaţie în Bucureşti şi încercăm să găsim soluţii, chiar temporare, pentru continuarea activităţii şi ca pacienţii să aibă acces la servicii de sănătate. Spre deosebire de valurile anterioare, aici avem 2 diferenţe. E adevărat că proporţia de cazuri grave, care necesită spitalizare sau ATI, e mai mică, dar apar probleme legate de transmisibilitate, care afectează personalul medic sau pacienţii internaţi cu alte boli şi care se infectează în spital”, a spus Rafila.Potrivit Antena3.ro ministrul afirmă că se fac toate eforturile pentru ca situația să rămână sub control.„Nu sunt probleme legate de forme grave ale bolii, dar dacă apar câteva cazuri, trebuie să-ţi continui activitatea şi înseamnă relocarea de personal de pe alte secţii. E o perioadă mai dificilă, care trebuie manageriată de cei care conduc aceste unităţi, cu asistenţă de la DSP şi Ministerul Sănătăţii. Ne pregătim şi pentru acest scenariu. Lucrurile sunt foarte diverse. Facem tot ce putem în această perioadă, încât să ţinem lucrurile sub control”, a mai spus Alexandru Rafila.