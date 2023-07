Cămin al groazei, în casa familiei lui Ilan Laufer. Azilul funcționa fără autorizație

Încă un cămin social fără autorizație de la DSP a fost descoperit în județul Ilfov. Vecinii au făcut zeci de plângeri, dar polițiștii le-au spus mereu că totul e în regulă. Bătrânii au fost scoși de acolo abia după ce situația a fost descoperită de jurnaliști.







Până nu de mult, în respectiva casă locuia Ilan Laufer, fostul ministru al Mediului de Afaceri în Guvernul Tudose. Acum, imobilul aparține tatălui său, Dan Laufer.







Șefa centrului, Iulia Sibiescu, a declarat că acesta funcționează din decembrie 2022 și că la momentul respectiv aveau toate autorizațiile, dar DSP a retras autorizația pe 20 iunie, informează Digi24.







Vecinii au refuzat să-și dea acordul pentru un astfel de centru și spun că, de fapt, primii beneficiari ar fi fost aduși cu mult timp înaintea primirii autorizației DSP. Ei se plâng de condițiile în care erau ținuți bătrânii.







„Noi am văzut primele mișcări în octombrie, îi aduceau cu duba noaptea, oamenii sunt instituționalizați, sunt închiși non stop. În curte este o piscină care până acum nu a fost îngrădită, dar pentru că am făcut sesizări au îngrădit și piscina”, a spus Ana, o vecină.







Proprietarul casei e Dan Laufer, tatăl fostului ministru Ilan Laufer.







„Această clădire a fost în urmă cu 8 luni, 7 luni, de vânzare. S-a făcut contract de cumpărare-vânzare către o terță persoană și un contract de comodat. Eu nu mai am responsabilitatea a ceea ce se întâmplă acolo”, a declarat Dan laufer, pentru Digi24.







Numai că actele îl contrazic. Cartea funciară a imobilului arată că proprietatea îi aparține în continuare, iar aceasta nu poate fi vândută sau închiriată.







Centrul pentru persoane cu dizabilități din Corbeanca este gestionat de Asociația Căminul de Bătrâni Romantic Club.