Începe a treia etapă a proiectului „Dizabilitatea nu este o barieră“

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța lansează a treia etapă a proiectului „Dizabilitatea nu este o barieră“. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, complementar Programului de Interes Național (PIN) privind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, în valoare de peste 7,5 milioane lei.Cea de-a treia etapă presupune o caravană prin care se urmăresc informarea, conștientizarea și implicarea autorităților locale în dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități. Implicarea se poate realiza doar prin dezvoltarea de servicii alternative, precum Locuințele Protejate și Centrele de zi de recuperare. În acest context, săptămâna trecută, echipa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a continuat întâlnirile cu reprezentanții primăriilor, școlilor și Poliției. Au fost implicat, de asemenea, toate persoanele cu putere de decizie la nivelul unităților administrativ teritoriale din Mereni și Bărăganu, care vor beneficia de Centrele de zi de recuperare. Este vorba despre centrele care se vor înființa în localitățile învecinate, Chirnogeni și Topraisar, alături de opt Locuințe Protejate.Astfel, comunitatea, beneficiază, în primul rând, de faptul că se vor crea noi locuri de muncă. Cu alte cuvinte, vor fi puse la dispoziție cel puțin 16 posturi de infirmier pentru Locuințele Protejate și alte posturi diferite pentru Centrele de zi. În plus, persoanele cu dizabilități din Mereni și Bărăganu nu vor mai fi nevoite să străbată drumul până la Constanța pentru a beneficia de tratament.În localitatea Chirnogeni, deja a început ridicarea a patru Locuințe Protejate cu o capacitate de 10 locuri fiecare, iar lucrările sunt avansate. Locuințele sunt destinate celor 40 de beneficiari ai Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Corp B, Techirghiol, selectați în urma evaluărilor specialiștilor DGASPC Constanța. La 10 persoane cu dizabilități vor fi 10 persoane angajate. Mai exact, vor fi angajați opt infirmieri, un asistent medical și un șef de centru. Beneficiarii se vor bucura, astfel, de mult mai multă atenție și de condiții similare celor de acasă, din orice familie. Totodată, o clădire din localitate va fi reabilitată, modernizată și dotată cu tot ceea ce este necesar pentru un Centru de Zi cu o capacitate de 30 de locuri. Centrul va fi destinat atât beneficiarilor din sistemul DGASPC de protecție, cât și tuturor persoanelor cu dizabilități din Chirnogeni și localitățile învecinate.„Deja se construiește la Chirnogeni, vom face la Topraisar, la Nicolae Bălcescu, Băneasa și Negru Vodă. De ce venim noi la dumneavoastră? În întreg acest proces de reformare a sistemului de protecție socială, ne-am gândit să venim noi către beneficiari, să nu mai aducem beneficiarii la Constanța. Vă dau un exemplu: la Chirnogeni urmează să se construiască patru Locuințe Protejate pentru persoanele cu dizabilități și un Centru de Zi pentru recuperarea persoanelor cu dizabilități, atât din locuințe, cât și din comunitate. Este cel mai bun lucru pentru că persoanele cu dizabilități nu mai merg la Constanța să facă recuperări, consiliere psihologică, tratament și se duc la Chirnogeni sau la Topraisar, unde este cel mai aproape“, transmite Marin Ristea, expert conștientizare și facilitare comunitară.Centrele de Zi vor avea foișoare pentru socializare și organizarea unor evenimente pentru beneficiarii Locuințelor Protejate și pentru comunitate deopotrivă.„Noi facem tot: angajații noi îi plătim, primăriile nu contribuie cu nimic. Singura intervenție a primăriilor a fost că noi, când am început acest proces în urmă cu patru ani, am făcut un demers către primării să ne dea terenul și o clădire pe care să o reabilităm, să o facem Centru de Zi“, a mai explicat Marin Ristea.În Locuințele Protejate, beneficiarii conviețuiesc într-un mediu apropiat de cel familial, sunt integrați în comunitate și învață deprinderile de viață independentă. „Își gătesc, își aranjează singuri masa, își fac curat, au grijă de casă și de grădină, desfășoară toate activitățile dintr-o gospodărie obișnuită supravegheați, bineînțeles, de colegii noștri”, transmit reprezentanții DGASPC Constanța.În total, valoarea proiectelor implementate de DGASPC Constanța în ceea ce privește procesul de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități prin reducerea capacității centrelor mari și dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire depășește 26 de milioane de lei, din care peste 13,6 milioane de lei reprezintă cofinanțarea susținută de Consiliul Județean Constanța.