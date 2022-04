Cantina socială le asigură supravieţuirea. Mese gratuite pentru cei mai săraci locuitori ai Constanţei

„Noi am fost mereu săraci, dar criza generată de pandemie a adâncit această stare. Atât eu, cât şi soţul meu ne-am pierdut locul de muncă și am fost nevoiți să căutăm sprijin acolo unde nu am fost niciodată forțați să apelăm, la asistența socială, pentru asigurarea unei hrane zilnice. Altfel, muream de foame”, ne-a mărturisit o femeie. O altă beneficiară ne-a declarat că este pensionată pe caz de boală şi abia se descurcă cu banii, de pe o zi pe alta. „Mâncarea o iau de la cantină, de trei ori pe săptămână, şi fac în aşa fel încât să îmi ajungă, pentru că nu are cine să mă ajute. Am probleme cu vederea, dioptriile -24. Cine credeţi că m-ar angaja?”, a declarat ea.











Bineînțeles, situația lor nu este singulară. Ca ei sunt mulți alții, fiecare măcinat de propriile probleme, neajunsuri și dureri.



Administratorul cantinei, Daniela Ou, a precizat că aceasta este singura cantină din municipiu, nu mai există un alt loc în care să poată merge cei care au nevoie. La acest moment, vorbim de un număr de 211 beneficiari. Unii sunt în vârstă, alţii cu handicap, cu toți personalul se află în relații bune. „Persoanele care se prezintă la noi au venituri cuprinse între zero şi 1.240 lei. Cei care au, însă, venitul net pe membru de familie între 1.000 şi 1.240 lei trebuie să plătească o contribuţie de 30%. Noi le asigurăm, în limita alocaţiei de 12 lei, prânzul şi cina. Acum, de sărbători, le-am pregătit pachete cu hrană rece: trei pâini, caşcaval, pulpe de porc, piept de pui, lapte, muşchi ţigănesc, telemea de vacă, chec cu cacao, salam uscat şi un kilogram de banane. Acestea trebuie să le ajungă până marţi, 26 aprilie, când vor putea reveni la cantină pentru a-şi ridica hrana, în continuare”, a declarat Daniela Ou, pentru „Cuget Liber”.











Viața este plină de neprevăzut. Aceasta este o certitudine și, în momentul în care te aștepți cel mai puțin, îți poate da o lovitură atât de puternică, încât poți pierde totul într-o secundă. Revenind la cantina la care facem referire, aceasta este, pentru unii dintre beneficiarii săi, locul ce îi ajută să facă față vieții, să supraviețuiască provocărilor cotidiene, pentru că le asigură hrana de care are nevoie toată lumea și fără de care nimeni nu ar rezista. În linii mari, cei 211 beneficiari care le trec pragul angajaților cantinei, aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, sunt oameni nevoiaşi, care, cum spuneam, trăiesc datorită porţiilor de mâncare primite de la cantină. Cu siguranță, nu toți au ajuns în această situație din vina lor, unii sunt foarte bătrâni și bolnavi, cu diferite grade de handicap, dar sunt și persoane care se află în această situație pentru că nu au muncit prea mult la viața lor. Drept urmare, primesc alocații sociale de la stat, foarte mici, de altfel, dar cu care se pare că ei sunt mulțumiți.