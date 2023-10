Cât costă o asigurare auto, în funcție de vârsta șoferilor. Categoriile care plătesc mai puțin

Măsura limitării prețului maxim pentru RCA s-a resimțit în buzunarul celor mai mulți conducători din România. Cât costă, de fapt, o asigurare auto, în funcție de vârsta șoferilor, capacitatea cilindrică a autoturismului, dar și care sunt categoriile celor care plătesc mai puțin.





În ultimele 4 luni, șoferii au simțit o ușoară fluctuație a tarifele RCA. Fie că este vorba despre capacitatea cilindrică diferită a autoturismului sau despre o anumită categorie de vârstă, prețul RCA suferă modificări.





Prețul poliței RCA este aproape cel mai important factor de care țin cont șoferii români. În cazul automobilelor cu o capacitate cilindrică mare au fost observate diferențe substanțiale de prețuri, potrivit economica.net





Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii sub 30 de ani sunt:



1.822 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc



1.931 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc



2.187 lei pentru 1.401-1.600 cmc



2.327 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc



2.505 de lei pentru 1.801-2.000 cmc



3.304 de lei pentru 2.001-2.500 cmc



4.709 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi. Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 550 și 1.150 de lei, adică în jur de 40%. În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 2.742 lei.



Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 31 și 40 de ani sunt:



1.114 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc



1.123 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc



1.236 lei pentru 1.401-1.600 cmc



1.364 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc



1.481 de lei pentru 1.801-2.000 cmc



1.972 de lei pentru 2.001-2.500 cmc



2.832 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi. Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 300 și 650 de lei. Procentual, creșterile sunt între 25% și 40%. În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.509 de lei.



Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii între 51 și 60 de ani sunt:



1.006 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc



1.048 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc



1.195 lei pentru 1.401-1.600 cmc



1.337 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc



1.410 de lei pentru 1.801-2.000 cmc



1.899 de lei pentru 2.001-2.500 cmc



2.853 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi. Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt între aproximativ 250 și 550 de lei. Procentual, creșterile sunt între 20% și 30%. În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.397 de lei.



Tarifele de referință RCA 2023 pentru șoferii peste 60 de ani sunt:



1.036 de lei pentru mașinile sub 1.200 cmc



1.079 lei pentru cele între 1.201-1.400 cmc



1.204 lei pentru 1.401-1.600 cmc



1.325 lei pentru mașinile care au între 1.601-1.800 cmc



1.392 de lei pentru 1.801-2.000 cmc



1.966 de lei pentru 2.001-2.500 cmc



2.767 de lei pentru mașinile care au motoare de peste 2.500 de centimetri cubi. Față de februarie 2022, în funcție de capacitatea cilindrică, creșterile primelor sunt de aproximativ 250 de lei. Procentual, creșterile sunt între 10% și 30%. În cazul modelelor electrice, tariful de referință pentru această categorie de vârstă va fi de 1.440 de lei.











Amenda pentru șoferii care circulă cu asigurarea RCA expirată pornește de la 1.000 la 2.000 de lei, conform articolului 37, alineatul 9 din Legea 132/2017 privind asigurările auto. Totodată, ca măsură suplimentară se poate ajunge până la reținerea talonului și al plăcuțelor de înmatriculare.





În urmă cu ceva timp, Mădălin Roșu, președintele Biroului Asiguratorilor Auto, anunța faptul că Poliția Română testează o aplicație prin care s-ar putea depista mașinile care sunt asigurate sau nu.





”Aplicația a fost deja testată din perspectiva fotografierii numărului de înmatriculare. În câteva fracțiuni de secundă aplicația interoghează baza de date AIDA și întoarce răspunsul dacă mașina este e asigurată sau nu. Apoi polițistul poate lua decizia să oprească mașina și să verifice dacă într-adevăr are sau nu asigurare, pentru că se pot întâmpla cazuri în care mașina are asigurare, dar e făcută pe seria de șasiu – e în vederea înmatriculării, și atunci numărul de înmatriculare nu figurează, ci figurează șasiul. Se va rezolva în timp și acest aspect. Se lucrează în prezent și la capacitatea de a filma a aplicației. În momentul de față aplicația permite căutarea doar după fotografie. Acum se lucrează la testarea unei variante video, adică în timp ce polițistul circulă cu mașina și filmează, aplicația vede numărul și semnalează dacă e asigurată sau nu”, a precizat Mădălin Roșu, președintele BAAR.