Deputatul Bogdan Bola condamnă alianţa PSD-PNL. „Se iubesc foarte tare!”

Preşedintele Forţa Dreptei, filiala Constanţa, deputatul Bogdan Bola, a vorbit recent despre alianţa formată din PNL şi PSD care, în opinia sa, face foarte rău Constanţei şi constănţenilor.„Alianța PNL-PSD de astăzi este una evidentă, PSD la nivel local nici măcar nu mai încearcă să facă opoziție măcar așa de ochii lumii. Din punctul meu de vedere atât PSD-ul cât și PNL-ul și-au trădat electoratul, în 2020 sloganul era: «Votați cu PNL, să scăpăm de PSD». Uite că nu am scăpat pentru că anumite personaje, ușor sinistre, au preluat conducerea partidului și acum PSD stă foarte bine în același pat cu PNL și dragostea este foarte mare. Eu sper că vom reuși să le arătăm constănțenilor în 2024 că putem să aducem niște oameni dornici de schimbare în bine. Atitudinea clasei politice din ultimul an, trădarea PNL-ului, pe care a făcut-o propriului electorat a făcut ca oamenii să fie și mai scârbiți de politică. Iar asta este extrem de periculos.Echipa noastră Forța Dreptei Constanța este una tânără, mulți dintre ei nu au mai făcut politică și au intrat cu inima deschisă în organizația noastră și asta ne aduce un mare plus în fața constănțenilor. Spre surprinderea noastră, oamenii chiar stau să ne spună care sunt problemele lor, ce îi doare și ce vor pentru orașul Constanța și asta nu înseamnă PNL-PSD”, a declarat Bogdan Bola.