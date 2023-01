Deputatul Bogdan Bola girează cu încredere tineretul din Forţa Dreptei. „Vor avea loc mai multe acţiuni”

În ultima vreme tot mai mulţi tineri aleg să înceapă o carieră politică şi acest lucru nu poate fi decât benefic pentru societatea din România. Este şi cazul filialei Forţa Dreptei din Constanţa, acolo unde există un grup mare de tineri care fac voluntariat şi care sunt implicaţi în tot felul de acţiuni ale partidului. În acest context, preşedintele Forţa Dreptei din Constanţa, Bogdan Bola, a dat câteva detalii pentru „Cuget Liber” despre activitatea pe care o au tinerii coordonaţi de acesta.„Niciodată nu voi fi pe deplin mulţumit nici măcar de activitatea mea. Întotdeauna este loc de mai bine. Am închegat o echipă la tineret foarte numeroasă şi cu destul de multă experienţă. Majoritatea tinerilor din Tineretul Naţional Liberal ni s-au alăturat în acest proiect. Urmează mai multe acţiuni pe care le vom desfăşura în perioada următoare. Contez foarte mult pe sprijinul tinerilor, deoarece eu acolo mi-am început şi cariera politică. Tineretul, de obicei, are acţiuni cu caracter social. Trebuie să învăţăm tineretul că activitatea politică trebuie să însemne o activitate socială, îndreptată spre comunitate. Îmi doresc foarte mult ca tinerii să înţeleagă foarte bine ce înseamnă problemele unei comunităţi, unui oraş precum Constanţa. În luna decembrie am făcut un seminar cu tânărul european al anului 2021, Alex Manda. Este un constănţean care a plecat de aici, din oraşul nostru, şi a ajuns să ne reprezinte la nivel european pe probleme de tineret. Lucrurile acestea vreau să se reflecte în activitatea tineretului nostru. Vorbim de probleme îndreptate spre nevoile comunităţii şi să se înţeleagă cât mai bine ce înseamnă implicarea chiar şi la nivel de voluntariat într-o comunitate cum este Constanţa. Activitatea politică este foarte prost văzută de către toţi românii şi în ciuda acestui fapt avem foarte mulţi tineri care vin să se înscrie în partid. Încercăm să le facem o educaţie politică în spirit civic”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul Bogdan Bola.„Mă voi axa pe tot ceea ce înseamnă Dobrogea”În plus, el a vorbit şi despre actuala coaliţie de la guvernare care, în opinia sa, este una foarte slabă. Totodată, acesta consideră că administraţia locală din oraşul de la malul mării nu dă deloc randament.„În continuare, eu personal, mă voi axa pe tot ceea ce înseamnă Dobrogea şi proiectele pe care le vom avea şi ca grup parlamentar vor fi îndreptate pentru repararea dezechilibrelor făcute de Guvernul PSD-PNL. Vedem foarte clar că nu le pasă de tot ceea ce înseamnă omul de rând şi le pasă doar de propriile lor interese. În continuare mă voi axa pe ce înseamnă Constanţa, pe patrimoniul nostru cultural, istoric, pe protejarea mediului, dar şi pe repararea acestor probleme care au apărut din cauza acestui Guvern. Suntem în an preelectoral. Se anunţă şi acea rotativă pe care noua conducere a PNL-ului a acceptat-o punându-se în genunchi în faţa PSD-ului. Vor fi nişte schimbări atât la nivel politic, dar şi la nivelul societăţii. Eu aşa mă gândesc pentru că mizeriile pe care le face acest Guvern nu vor mai putea fi ascunse sub preş. La fel se va întâmpla şi în Constanţa aici unde administraţia Chiţac-Ovanesian nu este în stare să îşi ducă la capăt nici propriile promisiuni, nici proiectele începute de alţii, chiar şi aşa proaste cum sunt. Eu consider că anul 2023 va fi un an în care constănţenii vor alege o nouă cale politică şi tocmai de aceea propun ca formaţiunea noastră de la malul mării să înceapă în forţă”, a mai spus Bola.Bogdan Bola nu are nicio emoţie pentru alegerile locale din 2024 şi este mai mult ca sigur că formaţiunea pe care o conduce va avea reprezentanţi în Consiliul Local, dar şi în Consiliul Judeţean.„Nu îmi fac nicio problemă pentru alegerile din 2024. Cu siguranţă vom intra atât în Consiliul Local cât şi în Consiliul Judeţean. Vom da şi reprezentanţi în Parlamentul României. Acum, numărul exact nu pot să vi-l spun, însă având în vedere numărul oamenilor care vin alături de noi, echipa care s-a închegat şi de care sunt foarte mândru, mă fac să fiu tot mai convins co suntem pe calea cea bună”, a concluzionat Bola.