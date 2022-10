Forţa Dreptei, filiala Constanţa, strânge semnături pentru plaje libere. „Aşa este în alte ţări”

„În legislația din Lituania, Letonia, Portugalia și Grecia nu există noțiunea de plajă turistică. În România, doar astfel de plaje avem. În Spania și Letonia, plajele sunt date către autoritățile locale, pentru o mai bună administrare a acestora, în funcție de interesele comunităților locale. În România, ministrul mediului, Tanczos Barna, refuză acest lucru.



În Grecia și Spania, țările preferate de români pentru a-și petrece concediul la plajă, este trecut clar în lege: plaja, ca zonă de agrement, are întotdeauna prioritate față de utilizarea ei în scop comercial. La noi, autoritățile centrale nu se gândesc decât cum să facă mai mulți bani din ele, nu la interesul și binele general. Tocmai de aceea am depus inițiativa legislativă «Plaje libere pentru constănțeni» în Parlament. Tocmai de aceea, am demarat și strângerea de semnături pentru susținerea ei în comisiile parlamentare, deoarece această inițiativă nu este un moft, ci dorința tuturor comunităților de pe litoralul Mării Negre”, a explicat deputatul Bogdan Bola.



Mai precis, Bola a explicat pe înţelesul tuturor în ce constă acest proiect. Este vorba despre o iniţiativă depusă în Parlamentul României care prevede ca pe viitor să existe plaje fără contracte de închiriere, fără şezlonguri şi fără umbrele.



„Ce am propus noi, în inițiativa legislativă depusă în Parlament, este simplu: plaje fără contracte de închiriere, fără șezlonguri și umbrele plătite, fără construcții care să acopere nisipul. Să fie montate obligatoriu dușuri, toalete publice și coșuri de gunoi; să se poată monta rampe de acces pe plajă și în mare pentru persoanele cu dizabilități; să poți să practici sporturi pe plajă așa cum se făcea odinioară.

În urma solicitărilor locuitorilor județului Constanța, am demarat și strângerea semnăturilor online, pentru a aduna cât mai multe, în cel mai scurt timp, pentru a le depune în comisiile parlamentare. În curând, inițiativa noastră pentru plaje libere va intra în dezbaterea Parlamentului și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vom face tot ce putem ca vocea constănțenilor să se facă auzită chiar și de cei care azi uită că se află în Casa Poporului”, a concluzionat Bogdan Bola.





