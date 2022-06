Bogdan Bola, alături de părinţii care vor să îşi îngrijească copiii când aceştia sunt bolnavi. "Am depus o iniţiativă legislativă"

În prezent, părinţii asiguraţi pot beneficia de concedii şi indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor doar până când cel mic împlineşte vârsta de 7 ani.



Acest lucru îl nemulţumeşte pe deputatul constănţean Bogdan Bola, cel care s-a documentat, apoi a relatat cât de greu le este părinţilor să îşi îngrijească copiii de la distanţă.



„Recent, în spațiul public a fost ridicată o problemă referitoare la dificultatea cu care un părinte își poate lua zile libere de la locul de muncă, în ipoteza în care copilul său bolnav are o vârsta mai mare de 7 ani. Acest prag este considerat mult prea redus, având în vedere capacitatea și nivelul de dezvoltare al unui copil la această etate, precum și provocările pe care viața cotidiană le ridică familiilor.





Întrucât am înțeles că este o problemă reală și ne-am dorit ca o eventuală modificare să fie una eficientă, am chestionat pe platformele de socializare care este vârsta de la care copilul bolnav s-ar putea descurca de unul singur, iar din peste 1.000 de reacții ale utilizatorilor, răspunsurile au fost într-o majoritate covârșitoare în favoarea vârstei de 12 ani.



În cele din urmă, din discuțiile purtate cu medicii, vârsta de 12 ani reprezintă perioada vieții în care o persoană s-a dezvoltat suficient atât fizic, cât și cognitiv pentru a începe să aibă grijă de sine și considerăm că acest proiect va veni în sprijinul părinților care la acest moment întâmpină dificultăți”, a transmis Bogdan Bola.





În acest sens, Bogdan Bola a luat o decizie, şi anume a depus la Parlament o iniţiativă legislativă.



Aceasta spune că părinţii ar trebui să beneficieze de concediu pentru îngrijirea copiilor până când aceştia împlinesc vârsta de 12 ani.





„Tocmai din acest motiv, am depus în Parlament o inițiativă legislativă în acest sens, de mărire a vârstei de la 7 la 12 ani până la care părinții asigurați pot beneficia de concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav. În condiții normale, o astfel de propunere ar trebui să intre în comisiile parlamentare până la sfârșitul acestui an.



De acest concediu și de indemnizație poate beneficia oricare dintre cei doi părinți, dar este obligatoriu să fi avut un stagiu de cotizare de cel puțin șase luni, în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical. Astfel, ca asigurat, ai dreptul la acest tip de concediu și la indemnizație, pentru îngrijirea copilului bolnav care are până în 7 ani.



Dacă este vorba despre un copil cu handicap, atunci concediul poate fi acordat dacă are până în 18 ani”, a mai spus Bola.



Bogdan Bola a vorbit şi despre afecţiunile grave pe care le poate suferi un copil.



În acel moment părintele poate beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului până când acesta împlineşte vârsta de 18 ani.



„De asemenea, în cazul unor afectiuni grave, ai dreptul la concediu și la indemnizație pentru îngrijirea copilului care are până în 18 ani.



Afecțiunile grave sunt stabilite de comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății, iar lista lor se regăsește în Normele de aplicare a OUG 158/2005. Printre aceste afectiuni se numără: sindromul Down, afecțiuni oncologice și mai multe tipuri de malformații congenitale.



Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav este unul dintre tipurile de concedii medicale de care pot beneficia ambii părinți, dacă au îndeplinit stagiul de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Potrivit legii, stagiul minim de asigurare pentru acordarea acestui drept este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical pentru îngrijirea copilului bolnav”, a concluzionat Bogdan Bola.





Problema copiilor care se îmbolnăvesc uneori şi care trebuie să fie supravegheaţi îndeaproape de părinţi este extrem de importantă.