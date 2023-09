Clopoțelul sună mâine pentru 2,7 milioane de copii

Aproximativ 2.700.000 încep luni cursurile anului şcolar 2023 - 2024, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei. Astfel, anul şcolar 2023-2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.Prin excepţie, se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024.Potrivit Agerpres, pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 28 iunie 2024.Anul şcolar care a începe luni se structurează, pe intervale de cursuri şi intervale de vacanţă, astfel:* intervale de cursuri - de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;* de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;* de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/almunicipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;* de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri,26 aprilie 2024;* de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024.